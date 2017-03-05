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بتوجيهات محمد بن راشد

دبي تطلق أكبر حديقة عامة في الإمارة
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تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقعت بلدية دبي مع «دبي القابضة»، المجموعة الاستثمارية العالمية الرائدة، مذكرة تفاهم لإطلاق أكبر حديقة عامة في الإمارة بمساحة إجمالية تبلغ 1,430,000 متر مربع في منطقة دبي لاند. ويمثل المشروع إضافة قيّمة إلى الوجهات السياحية المتميزة التي تزخر بها دبي، ويهدف إلى توفير بيئة طبيعية تشجع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي ومفعم بالنشاط والحيوية بما يسهم في الارتقاء بمستوى سعادة الناس وبناء مجتمع أكثر صحة ولياقة، كما يرسخ مكانة دبي باعتبارها إحدى أكثر المدن سعادة في العالم.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع الأهداف الحكومية الاستراتيجية الرامية إلى تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر المشاريع المشتركة التي تشجع الاستثمار في إمارة دبي، وتعود بالفائدة على المجتمع ككل، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة لتوفير بيئات تعزز السعادة والصحة وتدعم استراتيجية المدينة الذكية.

وأكد مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه أن مشروع الحديقة جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بنشر الرقعة الخضراء في إمارة دبي، من خلال إنشاء أطول حديقة عامة في دبي تتميز باستدامتها وصداقتها للبيئة، كونها تلبي العديد من المتطلبات الخاصة في هذا الجانب، ومشيداً بهذا التعاون الذي يربط المؤسسات الحكومية مع الشركات المطورة، وسينعكس أثر هذا العمل المشرف والمبدع والمتميز على صورة وسمعة مدينة دبي، مشيراً إلى أن بلدية دبي تسعى دائماً إلى إنشاء الحدائق، وذلك ضمن خططها المستقبلية لزيادة المساحات الخضراء، وفق تصاميم هندسية، وذلك لتوفير خدمات الترويح والترفيه في جميع مناطق الإمارة .

وقال أحمد بن بيّات نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ «دبي القابضة»: «تتفرد المدن العالمية الكبرى بدءاً من نيويورك مروراً بلندن ووصولاً إلى سنغافورة، بحدائق مركزية مميزة، تعكس هويتها الثقافية والاجتماعية، وتعزز جاذبيتها ومكانتها السياحية. فوجود حدائق كهذه يلعب دوراً محورياً في تعزيز جودة حياة الناس من خلال المساحات الخضراء المفتوحة التي تولّد في نفوس مرتاديها رغبة في الاستكشاف، وتتيح لهم ممارسة نشاطاتهم المفضلة على مدار السنة، فضلاً عن أنها قد تشكل همزة وصل بين ضواحي المدينة، لتكون بذلك إحدى أكثر الوجهات استقطاباً للزوار والسياح. وجاء إطلاق المشروع بالتعاون مع بلدية دبي بهدف تطوير حديقة متميزة ستعكس الوجه الوضاء لدبي بكل أبعاده وأجمل تجلياته وتعزز مكانتها بين المدن العالمية البارزة».

وأضاف ابن بيات: «كما يأتي إطلاق المشروع كخطوة تعكس مجدداً التزام«دبي القابضة» دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات ككل، ومواصلة لعب دورها الحيوي في دفع عجلة الابتكار في الدولة من خلال تطوير حديقة ستكون بمثابة مختبر للابتكارات الجديدة، وسيتم تجهيزها بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تهدف لتعزيز راحة الناس وتهيئة البيئة المناسبة لسعادتهم، تماشياً مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ورؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات. وسيدعم هذا المشروع جهود«دبي القابضة»لمواصلة لعب دور رئيس في بناء مجتمع أكثر صحة ولياقة في الإمارة». ... المزيد
     
 

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