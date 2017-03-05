محمد بن راشد يطلق كتـابـه الجديد «تأملات في السعادة والإيجابية»

دبي (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إصداره الجديد بعنوان «تأملات في السعادة والإيجابية»، وذلك بهدف صناعة الأمل ونقل التجربة والمساهمة في استئناف الحضارة.

وقال سموه: «تأملات في السعادة والإيجابية» كتاب نهدف من خلاله لطرح رؤية إدارية وتنموية قائمة على التفاؤل والإيجابية. حاولت في الكتاب الإجابة عن الكثير من التساؤلات التنموية العميقة مما تعلمته وخبرته في حياتي وبأسلوب قصصي بسيط، ليكون الكتاب قريباً من الشباب.

وأضاف سموه: كتاب «تأملات في السعادة والإيجابية» يضم دروساً ونماذج وقصصاً قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة... الإيجابية كمنظور وإسعاد الناس كغاية وأسلوب حياة. نحاول المساهمة عبر الكتاب ولو بشيء بسيط في نقل تجربتنا وصناعة أمل لمنطقتنا واستئناف الحضارة في عالمنا العربي.

ويتناول سموه في كتابه الجديد طرح قضايا عدة تتعلق برؤية مختلفة للعمل الإداري والتنموي والحضاري، إضافة إلى تأملات قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة والإيجابية كمنظور وإسعاد الشعوب كمحرك للجمهور، والثقة بالنفس والقدرات والثقة بالإنسان العربي.