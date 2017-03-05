باكستان: القبض على 1330 مشتبهاً بالإرهاب



تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017 إسلام أباد (وام) اعتقلت الشرطة الباكستانية 1300 شخص يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية في حملات واسعة النطاق نفذتها بالتعاون مع القوات شبه العسكرية «الرينجرز»، واستهدفت تدمير مخابئهم في إقليم البنجاب وسط باكستان. وقال مسؤول بالشرطة أمس، إن 36 مسلحاً قتلوا في اشتباكات وقعت مع الشرطة الشهر الماضي. وأظهرت نتائج التحقيق مع المشتبهين وجود جماعات مسلحة صغيرة وكبيرة في أرجاء باكستان بينها جماعات تمارس العنف الطائفي وأخرى أكسبت تنظيم «داعش» الإرهابي موطئ قدم في باكستان والذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الوحشي الشهر الماضي على مزار في إقليم السند الجنوبي راح ضحيته 88 شخصاً بينهم نساء وأطفال.