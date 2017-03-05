مساعٍ لاحتواء الخلاف بين تركيا وألمانيا

أنقرة (أ ف ب)
أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس اتصالا هاتفيا «مثمرا» مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسط توتر بين البلدين بعد إلغاء ألمانيا تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان. ويدور خلاف بين البلدين منذ عدة أيام بعد أن ألغت مدن ألمانية تجمعات كان من المفترض أن يلقي خلالها وزراء أتراك كلمات في الأتراك الذين يعيشون في البلد الأوروبي بشأن الاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل على تعديلات دستورية تمنح اردوغان مزيدا من الصلاحيات.
وقال يلديريم «أجرينا اتصالا جيدا ومثمرا وسيعقد وزيرانا للخارجية اجتماعا الأسبوع المقبل» لمناقشة المسألة.
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وفي الفترة التي تسبق الاستفتاء تعرضت زيارات السياسيين الأتراك إلى ألمانيا لانتقادات شديدة وسط مساعي أنقرة للحصول على تصويت الجالية التركية الكبيرة بـ«نعم» في الاستفتاء.
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وصرح يلديريم في تجمع في محافظة كيرسيهير التركية في وقت سابق أمس «هذا قرار مؤسف ضد الديمقراطية والحريات». وتعيش في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة أكثر من نصفهم من الناخبين وهو ما يأمل اردوغان بالاستفادة منه.