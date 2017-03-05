سقوط خلية إرهابية تعتنق الفكر «الداعشي» في السويس

القاهرة (وكالات)

أصيب ثلاثة جنود مصريين في انفجار عبوة ناسفة مستهدفة رتل مدرعات للشرطة أثناء تمشيط أحد الأحياء غرب العريش بشمال سيناء أمس. وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة، أمس، بسماع أصوات انفجارات أثناء مرور رتل مدرعات في حي «ابني بيتك» بمنطقة الزهور غرب العريش، وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تتوجه نحو المنطقة. وأكد مصدر أمني مسؤول إصابة ثلاثة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة في إحدى المدرعات التي كانت تشن حملة أمنية في الحي المذكور، لافتاً إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري.

والقت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس القبض على خلية إرهابية تضم 5 أفراد، تعتنق فكر تنظيم داعش الإرهابي. وكانت تحريات الأمن في السويس والمعلومات الأمنية توصلت إلى استقرار عناصر إرهابية تعتنق الفكر الداعشي، بأحد قري القطاع الريفي بحي الجناين، واستعدادهم للسفر إلى ليبيا لتلقى تدريبات. وتم تحديد مكان اختباء العناصر وعددهم 5 أشخاص، وتمكنت مأمورية أمنية مشتركة ضمت ضباط الأمن الوطني وضباط المباحث وتشكيل أمني من محاصرة منزل المتهمين وضبطهم قبل هروبهم. وعثر بحوزتهم على لاب توب وأوراق تنظيمية ومنشورات تحض على اتباع فكر تنظيم داعش، وإحداثيات للتسلل إلى ليبيا عبر الحدود الجنوبية لمصر. وأقر المتهمون باعتناقهم الفكر الداعشي، والتواصل مع عناصر تابعة لداعش في ليبيا ويعتزمون السفر إلى هناك لتلقي تدريبات على أيديهم.

من جانب آخر أكد مرصد الرد على الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الزيارة الناجحة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة تعد أقوى دليل على استقرار الأوضاع الأمنية بمصر، وفشل مخططات الجماعات والتنظيمات الإرهابية والظلامية لتشويه صورة مصر. وأوضح المرصد أن زيارة المستشارة الألمانية للقاهرة تدعم عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى، وتعطي مؤشرات إيجابية لدول العالم، خاصة الغرب باستقرار الأوضاع في مصر ونجاح جهود الدولة المصرية بمختلف أجهزتها، خاصة القوات المسلحة والشرطة في التصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية. ووصف المرصد الزيارة الناجحة بـ«الصفعة» للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تحاول جاهدة تشويه صورة مصر وإظهار صورة غير حقيقة لا تعكس الواقع في إطار محاولات هذه الجماعات لنشر الدمار والخراب بالمنطقة.