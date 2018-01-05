350 فارساً وفارسة في تحدي 160 كلم بسيح السلم

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة، سباق الأطفال على الأحصنة الصغيرة «البونيز» الذي أقيم بمشاركة نحو 50 فارساً صغيراً، ضمن مهرجان سموه للقدرة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أمر برصد جوائز لجميع المشاركين في سباقات «البونيز» التي جرت على أربع مراحل، تبلغ قيمتها مليون درهم لتشجيع صغار الفرسان وأولياء أمورهم من أجل زيادة اهتمامهم وتشجيعهم للدخول في الفروسية.

وكان سموه قد اطمأن على آخر الاستعدادات الخاصة بالسباق الرئيس لمسافة 160 كلم الذي ينطلق في السابعة صباح اليوم في ختام المهرجان، بمشاركة 350 فارساً وفارسة من 40 دولة هم الأبرز في العالم، إلى جانب مجموعة من أفضل فرسان بالإمارات والعالم العربي ودول الخليج.

ويسدل السباق الكبير الستار على فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي انطلق الأسبوع الماضي واشتمل على 3 سباقات أخرى، هي الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، وسباق السيدات لمسافة 100 كلم، وسباق جميلتي المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم.