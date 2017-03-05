السيسي لترسيخ الشراكة مع موسكو

القاهرة(وكالات)

استقبل الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي أمس فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي)، والوفد المرافق لها والذي يضم عدداً من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس الفيدرالي، وذلك بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير الروسي بالقاهرة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس رحب بـماتفيينكو والوفد المرافق لها في مصر، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الروسية من تنوع وثراء، ومشيراً إلى حرص مصر على مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة، ولا سيما العلاقات البرلمانية التي تعد أحد أهم سُبل التقارب بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعرب السيسي عن أهمية ترسيخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال إقامة مناطق صناعية ومراكز لوجستية في مصر، في ضوء ما توفره مصر من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والأفريقية. وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي نقلت إلى الرئيس تحيات الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، وأكدت تقدير بلادها للعلاقات المتميزة مع مصر، وتطلّع روسيا لتعزيز هذه العلاقات في المجالات المختلفة.

وأشادت «ماتفيينكو» بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط وجهودها في استعادة الاستقرار والأمن وتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، فضلاً عن تصديها الحاسم للإرهاب سواء من خلال المواجهات العسكرية والأمنية أو على المستويات الفكرية والثقافية، مشيرة إلى تقدير روسيا الكامل لجهود مصر في هذا الصدد، وحرصها على دعم جهود مصر التنموية، بما يلبي تطلعات الشعب المصري. وتم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أكثر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.