الكوليرا تودي بحياة 69 صومالياً وسط موجة جفاف

مقديشو (د ب أ)

أعلن مسؤول بالحكومة الصومالية أمس أن تفشي الكوليرا أودى بحياة 69 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة، في وقت تجتاح فيه البلاد أزمة مجاعة.

وقال عبد الله عمر روبل، رئيس العمليات الإنسانية الإقليمية إن معظم الضحايا كانوا من الأطفال والمسنين، بالأساس في قرى تحيط ببلدة بايدو في منطقة باي في الدولة الواقعة شرق إفريقيا، منذ أن تم تحذير السلطات بشأن تفشي الكوليرا أمس الأول. وأضاف روبل أنه تم نقل أكثر من 70 شخصاً إلى المستشفى بسبب تفشي الكوليرا، الناجم عن نقص المياه في البلد الذي يعاني من الجفاف. وتابع أنه لم يتوافر دواء كاف لعلاج جميع المرضى. ويأتي تفشي الكوليرا بعد أيام من إعلان الصومال المناطق المتضررة من الجفاف، مناطق كوارث قومية. ويضر الجفاف بـ2 ,6 مليون شخص، فيما تخشى هيئات إغاثة من تصاعد الوضع وتحوله إلى مجاعة. وتسبب الصراع بين القوات الحكومية الصومالية وجماعة «الشباب» الإرهابية في عرقلة جهود الإغاثة، ووصولها إلى أجزاء من البلاد.

من جانب آخر، أصيب خمسة أشخاص على الأقل، بعد أن ألقى مهاجمون مجهولون قنبلة يدوية على المحكمة الجزئية في مدينة بوصاصو الساحلية، شمال شرق الصومال، وهي المركز التجاري لولاية بونتلاند الصومالية أمس السبت، طبقا لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية أمس. وأكد عدن حاجي عبدي نور، رئيس محكمة الدرجة الأولى في بوصاصو وقوع الهجوم على بوابة المحكمة. وتردد أن المصابين من المدنيين ونقلوا إلى مستشفى قريب للعلاج، طبقا لمسؤولين طبيين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور. يذكر أن مدينة بوصاصو، شهدت موجة من الهجمات الدموية التي استهدفت المسؤولين الحكوميين وأفراد الجيش ومراكز الشرطة خلال الأشهر القليلة الماضية.