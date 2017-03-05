الكوليرا تودي بحياة 69 صومالياً وسط موجة جفاف

مقديشو (د ب أ)
أعلن مسؤول بالحكومة الصومالية أمس أن تفشي الكوليرا أودى بحياة 69 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة، في وقت تجتاح فيه البلاد أزمة مجاعة.
وقال عبد الله عمر روبل، رئيس العمليات الإنسانية الإقليمية إن معظم الضحايا كانوا من الأطفال والمسنين، بالأساس في قرى تحيط ببلدة بايدو في منطقة باي في الدولة الواقعة شرق إفريقيا، منذ أن تم تحذير السلطات بشأن تفشي الكوليرا أمس الأول. وأضاف روبل أنه تم نقل أكثر من 70 شخصاً إلى المستشفى بسبب تفشي الكوليرا، الناجم عن نقص المياه في البلد الذي يعاني من الجفاف. وتابع أنه لم يتوافر دواء كاف لعلاج جميع المرضى. ويأتي تفشي الكوليرا بعد أيام من إعلان الصومال المناطق المتضررة من الجفاف، مناطق كوارث قومية. ويضر الجفاف بـ2 ,6 مليون شخص، فيما تخشى هيئات إغاثة من تصاعد الوضع وتحوله إلى مجاعة. وتسبب الصراع بين القوات الحكومية الصومالية وجماعة «الشباب» الإرهابية في عرقلة جهود الإغاثة، ووصولها إلى أجزاء من البلاد.
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