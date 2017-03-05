الأردن ينفذ الإعدام شنقاً بحق 15 إرهابياً ومجرماً بينهم قاتل حتر

جمال إبراهيم، وكالات (عمان)

أعلنت السلطات الأردنية تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 أردنياً «إرهابيا ومجرماً» ، فجر أمس. وهذه أول مرة يتم فيها إعدام 15 محكوما دفعة واحدة بينهم قاتل حتر . وفي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني انه «تم تنفيذ أحكام الإعدام في سجن سواقة (70 كلم جنوب عمان)». وتابع المومني «تم فجر السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية».

وأضاف المومني أن «الجرائم الإرهابية التي أدين بها الإرهابيون هي هجمات ضد مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني».

وكان المتحدث يشير الى هجوم ضد سياح في مدرج روماني في العام 2006 أسفر عن مقتل بريطاني، وإلى الهجوم على مكتب المخابرات في البقعة شمال الأردن والذي أدى إلى سقوط خمسة قتلى من عناصر دائرة المخابرات. وقتل ناهض حتر في 25 سبتمبر أمام قصر العدل بوسط عمان بينما كان يهم بدخول المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته لنشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه «يمس الذات الإلهية». وبحسب المومني فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة محكومين في ما يعرف بخلية إربد الإرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية أحبطت في مارس من العام الماضي مخططا إرهابيا مرتبطا بتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة إربد (89 كلم شمال عمان) ضد أهداف مدنية وعسكرية، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين أدت الى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن. وتابع المومني أن «المجرمين الخمسة الآخرين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم».