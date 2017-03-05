البحرين: ضبط تنظيم من 54 عضواً خططوا لجرائم إرهابية

المنامة (وام)

كشف أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، ضبط تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 إرهابياً في عضويته. وذكر أن التنظيم انضم إليه في تأسيسه عدد من المتهمين بينهم 12 متهماً في الخارج في إيران والعراق وآخر في ألمانيا و41 في الداخل ومنهم العشرة الهاربون من السجن، فيما تم ضبط 25 متهما من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة على مدار الساعة لاستكمالها وإنجازها.

ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن الحمادي قوله إن النيابة العامة تلقت محاضر تحريات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو في الأول من يناير العام الحالي والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.

وأكد الحمادي أن التحريات كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي عمل على تدبير إجراءات سفر لعدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

وأوضح أن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة مملكة البحرين وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها. وقال إنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم وشملت واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر في منطقة النبيه صالح بتاريخ 1/&rlm&rlm&rlm&rlm12/&rlm&rlm&rlm&rlm2016.. وواقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/&rlm&rlm&rlm&rlm1/&rlm&rlm&rlm&rlm2017.. والعملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/&rlm&rlm&rlm&rlm1/&rlm&rlm&rlm&rlm2017.. وعملية اغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة البلاد القديم بتاريخ 28/&rlm&rlm&rlm&rlm1/&rlm&rlm&rlm&rlm2017 أمام مزرعته الخاصة وعملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/&rlm&rlm&rlm&rlm2/&rlm&rlm&rlm&rlm2017.. وواقعة ضبط أسلحة نارية ومواد متفجرة تستخدم في الجرائم الإرهابية في منطقة الدير 9 فبراير 2017.