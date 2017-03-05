خادم الحرمين يختتم زيارة إلى سلطنة بروناي دار السلام

بروناي (وكالات)

غادر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية استغرقت ساعات عقد خلالها زعيما البلدين جلسة محادثات في قصر الاستانه نور الإيمان تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات. وصدر في ختام المحادثات بيان مشترك أشار إلى أن المحادثات كانت «أخوية وبناءة تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة، وخاصة في مجال التعاون التجاري والاستثماري، بما في ذلك البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين». وجاء في البيان :«اتفق القائدان على تنشيط الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين التي تشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية، وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية. يتطلع القائدان إلى أن يخرج اجتماع اللجنة السعودية البروناوية المشتركة المقرر عقده هذا العام بنتائج تخدم اقتصاد البلدين».

وتبادل القائدان الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك آخر المستجدات في الشرق الأوسط، وأكدا على أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدا أيضاً على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الرقم 2254 وعلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للنازحين واللاجئين السوريين.

وشدد الزعيمان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدين دعمهما السلطة الشرعية في اليمن وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق اليمنية. واتفقا على تنسيق المواقف في منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المرتبطة بها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ومصلحة الأمة الإسلامية، وعلى ضرورة نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره. وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى سلطنة بروناي دار السلام في وقت سابق أمس قادما من اندونيسيا عقب زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإندونيسي وأبرز الشخصيات الإسلامية. وتعتبر سلطنة بروناي المحطة الثالثة في الجولة الآسيوية الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين والتي بدأت بزيارة ماليزيا وتلتها إندونيسيا.