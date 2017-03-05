خادم الحرمين يختتم زيارة إلى سلطنة بروناي دار السلام

بروناي (وكالات)
غادر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية استغرقت ساعات عقد خلالها زعيما البلدين جلسة محادثات في قصر الاستانه نور الإيمان تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات. وصدر في ختام المحادثات بيان مشترك أشار إلى أن المحادثات كانت «أخوية وبناءة تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة، وخاصة في مجال التعاون التجاري والاستثماري، بما في ذلك البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين». وجاء في البيان :«اتفق القائدان على تنشيط الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين التي تشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية، وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية. يتطلع القائدان إلى أن يخرج اجتماع اللجنة السعودية البروناوية المشتركة المقرر عقده هذا العام بنتائج تخدم اقتصاد البلدين».
وتبادل القائدان الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك آخر المستجدات في الشرق الأوسط، وأكدا على أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدا أيضاً على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الرقم 2254 وعلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للنازحين واللاجئين السوريين.
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