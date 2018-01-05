الوحدة يستعيد ناصر عبد الهادي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استعاد نادي الوحدة خدمات لاعبه ناصر عبد الهادي المعار إلى دبا الفجيرة، ويؤدي اللاعب أول تدريب له مع العنابي اليوم، وكان اللاعب انتقل إلى دبا الفجيرة على سبيل الإعارة في يوليو الماضي، وشارك مع دبا في جميع مباريات الدور الأول.

وأكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أن قرار عودة ناصر عبد الهادي جاء بالاتفاق مع الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الفريق، الذي فضّل استعادة خدمات اللاعب، وإنهاء إعارته لحاجة الفريق إليه في الفترة المقبلة

وقدم الرميثي الشكر لإدارة نادي دبا الفجيرة على تعاونها واستجابتها لطلب الوحدة، مبيناً أن العلاقة بين الناديين تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.

من جهة ثانية، أوضح الرميثي أن انتقال سهيل المنصوري من عدمه على سبيل الإعارة سيحسم غداً، وستتم مراعاة مصلحة اللاعب، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك منحه فرصة أكبر للمشاركة أسوة بما حدث مع ناصر عبد الهادي.

يذكر أن أندية دبا الفجيرة وعجمان والشارقة تتنافس علي ضم المنصوري فيما تبقى من الموسم.