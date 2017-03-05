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انشقاقات في صفوف الانقلابيين في كرش
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تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017

عدن (الاتحاد)

قتل 3 حوثيين وأصيب آخرون في اشتباكات داخل إحدى الثكنات العسكرية المتمركزة في جبل شيفان شمالي مدينة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد. وأفاد مصدر محلي أن انشقاقات وقعت في صفوف الانقلابيين في الموقع قبل أن تتحول إلى مواجهات مسلحة بين الأفراد خلفت عدداً من القتلى والجرحى، مضيفاً أن الميليشيات المتمردة قامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى أحد المراكز الصحية باتجاه مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز المجاورة.

وأضاف أن خلافات حادة تشهدها مواقع المتمردين بين ميليشيات الحوثي وقوات موالية للمخلوع صالح وأن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المواجهات والتي تكررت خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة، موضحاً أن تلك الخلافات دفعت باستقدام تعزيزات جديدة إلى مناطق الشريجة والسحي والعلوب خشية من هجمات مباغتة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

     
 

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