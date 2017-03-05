واشنطن: حملتنا العسكرية في اليمن تهدف القضاء عـلى «القاعدة وداعش»

الرياض (وكالات)

قال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، إن بلاده تشن حملة عسكرية قوية على تنظيمي «القاعدة وداعش» في اليمن.

وأوضح تولر في تصريح صحافي أمس، أن «هدف العملية هو تحطيم هاتين المنظمتين الإرهابيتين اللتين لم تجلبا لليمن سوى الموت والخراب والإيغال في القتل وإلحاق الأذى ببقية دول العالم ومن ضمنه الولايات المتحدة»، وأضاف «نؤكد على أن حربنا عليهما تسير بلا هوادة». وأكد السفير الأميركي حرص حكومة بلاده على إنهاء معاناة ‏الشعب اليمني الذي يتعرض لصنوف من الانتهاكات تقوم بها المليشيات الانقلابية في المناطق الواقعة تحت نفوذها.‏

كما دعا تولر الأطراف اليمنية إلى القبول بالحلول السياسية والأمنية، قائلاً «إن الحكومة الأمريكية لا تزال تطالب بالوصول إلى حل للصراع في اليمن كما هو من دون تغيير»، في إشارة إلى مبادرة كيري.