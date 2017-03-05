ميناء جديد في المكلا باستثمارات 120 مليون دولار

حضرموت (الاتحاد)

تعتزم السلطات المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، إنشاء ميناء بحري جديد في مدينة المكلا، لمواكبة التطورات التي تشهدها المحافظة منذ تحريرها من سيطرة تنظيم «القاعدة» في أبريل 2016. واطلـع خــلال الأيــام الماضـــية وفـــد من الشركة الإماراتية الاستثمارية (SAS Worldwide) على وضع ميناء المكلا الحالي وموقع الميناء الجديد الذي سيقام في منطقة بروم، الذي يبعد 22 كم عن مركز المدينة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 120 مليون دولار كمرحلة أولى ويتضمن إنشاء رصيفين وكاسر أمواج ومساحة خلفية، على أن تستكمل المراحل الأخرى بعد ذلك.

وأكد فؤاد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي على حاجة ميناء المكلا إلى توسعات ضرورية في ساحاته وأرصفته لاستيعاب النمو المتزايد في النشاط الملاحي، وأشار إلى أن المكلا بحاجة إلى إنشاء ميناء مستقبلي وتم تحديده في منطقة بروم الساحلية لما تتمتع به تلك المنطقة من مميزات طبيعة وموقع وتضاريس أهلت المنطقة لتكون موقعا استراتيجيا لإقامة الميناء الجديد، لافتا إلى أن دراسات سابقة تم إعدادها وإجرائها من قبل شركات أجنبية من أجل إنشاء هذا الميناء المستقبلي والهام. وأكد الرباكي أن حضرموت تعتبر البوابة الرئيسية للمحافظات الشرقية باليمن، ومينائها الحالي بمحدودية أرصفته ومساحاته وأعماقه لن يكون قادرا على استيعاب النمو المتزايد، مضيفاً أن المحافظة بحاجة ماسة لميناء يليق بمكانتها وحجم التبادل التجاري والاستثماري المتزايد الذي تشهده حاليا والمرشح للنمو بمستويات أعلى خلال السنوات القادمة.