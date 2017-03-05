«الشرعية» تسيطر على مواقع استراتيجية غرب تعز

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي على مواقع استراتيجية غرب تعز، كما تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار تتبع للميليشيات الانقلابية شرق صنعاء والعثور على مخزن للأسلحة تابع للانقلابيين في جبل «قرن نهم» يحتوي صواريخ باليستية، وأعلنت أجهزة الأمن في عدن عن ضبط أحد القيادات الميدانية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي أثناء مداهمة منزل سكني في مديرية صيرة شرق المدينة.

وسيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي أمس، على مناطق ومواقع استراتيجية في بلدتي «مقبنة وموزع» غرب محافظة تعز. وقال الجيش اليمني في بيان، إن قواته والمقاومة الشعبية تمكنت وبإسناد جوي من التحالف العربي من تحرير قرية المزجاجة ومواقع جبلية استراتيجية في منطقة الكدحة ببلدة مقبنة الواقعة شمال غرب محافظة تعز، وذكر البيان أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير قرية المزجاجة في جنوب مقبنة بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استمرت حتى مساء أمس، وانتهت باستعادة مواقع أخرى في المنطقة التي لا تبعد كثيراً عن معسكر خالد.

وقالت قيادة محور تعز العسكري، إن قوات الشرعية حررت تبة الخزان الاستراتيجية وجبلي الحجب والمقنع ونقطتي الداشن وأبو خمس في منطقة الكدحة حيث نفذت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في المنطقة ومحيطها. وبحسب مصادر عسكرية، فإن 6 ضربات جوية استهدفت تجمعات وآليات للانقلابيين في وادي رسيان، بينما أصابت 3 غارات مواقع للميليشيات في جبل الكسار بمنطقة البرح في مقبنة، في حين دمرت غارات أخرى أسلحة وذخائر مخبأة داخل معسكر خالد، أبرز قاعدة عسكرية للانقلابيين في غرب تعز. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة بدون طيار تتبع للميليشيات الانقلابية شرق صنعاء. من جهته عثر الجيش اليمني على مخزن للأسلحة في جبل قرن نهم يحتوي صواريخ باليستية للمتمردين، وقصفت الميليشيات الإنقلابية قرية الحضن غرب مدينة لودر بمحافظة أبين، وخلفت عدداً من الضحايا في صفوف المدنيين. وأضاف مصدر محلي أن قذائف وصواريخ أطلقتها الميليشيات الانقلابية المتمركزة في أعلى عقبة ثرة صوب مساكن المدنيين في قرية الحضن، وأن هناك عدداً من الجرحى الذين سقطوا ونقلوا إلى أحد المستشفيات القريبة. وأطلق سكان مديريتي لودر ومكيراس غرب أبين مناشدة عاجلة لقوات الشرعية والتحالف العربي سرعة إطلاق عملية عسكرية لتحرير المديريتين وفك الحصار المفروض من الميليشيات الانقلابية. إلى ذلك، اختطفت الميليشيات أكثر من 14 مدنياً من أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وأضاف مصدر محلي أن الميليشيات الانقلابية داهمت عدداً من المنازل في قرية موقس واختطفت مدنيين معظمهم من الشباب واقتادتهم إلى سجون خاصة في أحد المواقع التابعة لهم. وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في ظل الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الميليشيات الإجرامية بحق أبناء بيحان الذين يعيشون تحت حصار منذ قرابة العامين. وفي سياق أخر، أفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد» أن قوة متخصصة بمكافحة الإرهاب داهمت منزل في منطقة شعب العيدروس في صيرة واعتقلت أحد الأشخاص المتهمين بالانتماء للقاعدة، مضيفاً، أن الشخص المضبوط هو قيادي ميداني وجرى تعقبه ورصد تحركاته خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى أعلنت أجهزة الأمن في مدينة زنجبار، حظر حركة الدراجات النارية ليلاً ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة لتعقب العناصر الإرهابية التي تستخدم هذه الوسيلة لشن هجماتها الإجرامية. وأفاد قائد قوات الحزام الأمني في زنجبار، المقدم محمد العوبان، إن قرار فرض حظر التجوال جاء على مديريتي زنجبار وخنفر في خطوة أولى ويبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الثاني، مؤكداً أن القوات الأمنية سوف تتصدر لكل العناصر الإرهابية بحزم ولن تتساهل مع من يريد خلق الفوضى وعدم الاستقرار لمحافظة أبين بشكل عام.

إلى ذلك، أطلقت قوات الجيش في حضرموت، دعوة لقبائل المحافظة للوقوف ضد التنظيمات الإرهابية والمشاركة في تحمل مسؤولية إحلال الأمن والاستقرار. وأشارت قيادة المنطقة العسكرية الثانية إلى أن الميليشيات الإرهابية تواصل هجماتها الغادرة والجبانة من أجل ضرب أمن واستقرار حضرموت، مضيفاً أن على قبائل حضرموت أن تنهض للتصدي لتلك العصابات الإجرامية وعدم السكوت على عملياتها الإرهابية التي كان أخرها مقتل 4 من أفراد الحزام الأمني في نقطة حيلة في بقشان قرب مدينة دوعن فجر الجمعة الماضية واستشهد فيها 4 عناصر وأصيب آخر.

الأحمر يشيد بدور الإمارات في استعادة الشرعية

مأرب (وكالات)

عبر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر عن تقدير اليمن لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم اللامحدود في سبيل استعادة الشرعية، وأشاد خلال اجتماعه أمس، مع مسؤولين والقادة العسكريين في مأرب، بما يحققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم ومساندة دول التحالف من انتصارات كبيرة في إطار عودة الشرعية واستعادة الدولة ورفع المعاناة والظلم عن أبناء الشعب اليمني. وشدد على مضاعفة الجهود ورص الصفوف والقيام بالمهام المنوطة بكل شخص على الوجه الأمثل، والتركيز على البناء وإعادة الإعمار، وتدريب منتسبي الجيش وتأهيلهم وغرس قيم التسامح والوطنية والصبر والتضحية من أجل مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر وحلم الدولة الاتحادية ورفض مشاريع الارتهان للأطماع الإيرانية وعدم السماح للأساليب الميليشاوية أو المتطرفة أن تعكر أمن وسلم اليمنيين.