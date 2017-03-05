«الشرعية» تسيطر على مواقع استراتيجية غرب تعز

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)
سيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي على مواقع استراتيجية غرب تعز، كما تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار تتبع للميليشيات الانقلابية شرق صنعاء والعثور على مخزن للأسلحة تابع للانقلابيين في جبل «قرن نهم» يحتوي صواريخ باليستية، وأعلنت أجهزة الأمن في عدن عن ضبط أحد القيادات الميدانية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي أثناء مداهمة منزل سكني في مديرية صيرة شرق المدينة.
وسيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي أمس، على مناطق ومواقع استراتيجية في بلدتي «مقبنة وموزع» غرب محافظة تعز. وقال الجيش اليمني في بيان، إن قواته والمقاومة الشعبية تمكنت وبإسناد جوي من التحالف العربي من تحرير قرية المزجاجة ومواقع جبلية استراتيجية في منطقة الكدحة ببلدة مقبنة الواقعة شمال غرب محافظة تعز، وذكر البيان أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير قرية المزجاجة في جنوب مقبنة بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استمرت حتى مساء أمس، وانتهت باستعادة مواقع أخرى في المنطقة التي لا تبعد كثيراً عن معسكر خالد.
|
إلى ذلك، أطلقت قوات الجيش في حضرموت، دعوة لقبائل المحافظة للوقوف ضد التنظيمات الإرهابية والمشاركة في تحمل مسؤولية إحلال الأمن والاستقرار. وأشارت قيادة المنطقة العسكرية الثانية إلى أن الميليشيات الإرهابية تواصل هجماتها الغادرة والجبانة من أجل ضرب أمن واستقرار حضرموت، مضيفاً أن على قبائل حضرموت أن تنهض للتصدي لتلك العصابات الإجرامية وعدم السكوت على عملياتها الإرهابية التي كان أخرها مقتل 4 من أفراد الحزام الأمني في نقطة حيلة في بقشان قرب مدينة دوعن فجر الجمعة الماضية واستشهد فيها 4 عناصر وأصيب آخر.
|
مأرب (وكالات)
عبر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر عن تقدير اليمن لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم اللامحدود في سبيل استعادة الشرعية، وأشاد خلال اجتماعه أمس، مع مسؤولين والقادة العسكريين في مأرب، بما يحققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم ومساندة دول التحالف من انتصارات كبيرة في إطار عودة الشرعية واستعادة الدولة ورفع المعاناة والظلم عن أبناء الشعب اليمني. وشدد على مضاعفة الجهود ورص الصفوف والقيام بالمهام المنوطة بكل شخص على الوجه الأمثل، والتركيز على البناء وإعادة الإعمار، وتدريب منتسبي الجيش وتأهيلهم وغرس قيم التسامح والوطنية والصبر والتضحية من أجل مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر وحلم الدولة الاتحادية ورفض مشاريع الارتهان للأطماع الإيرانية وعدم السماح للأساليب الميليشاوية أو المتطرفة أن تعكر أمن وسلم اليمنيين.