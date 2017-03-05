اتفاقية تعاون بين «الاتحادية للموارد البشرية» و«ناشيونال جيوغرافيك»



تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017 سامي عبد الرؤوف (دبي) أكد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن توجيه القيادة بجعل شهر مارس من كل عام شهراً وطنياً للقراءة، وإطلاق مبادرة 2016 عام القراءة، دليل اهتمام بتوفير ونقل المعرفة وتعزيز فرص الاطلاع لبناء نموذج حضاري متميز. جاء ذلك خلال الملتقى الثاني لنادي الموارد البشرية خلال العام 2017 تحت عنوان «القراءة بين المتعة والفائدة»، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يوم الخميس الماضي بدبي، وعقب توقيع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ممثلةً بمديرها العام الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، مذكرة تفاهم مع مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية ومثلها رئيس تحريرها السعد المنهالي، بهدف نشر المعرفة، وترسيخ القراءة كثقافة وممارسة على مستوى الحكومة الاتحادية. وكان الملتقى قد استضاف الكاتبة السعد عمر المنهالي، رئيسة تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك، حيث سلطت الضوء على الفرق بين المقروء والمشاهد، وكيفية تحقيق السعادة من خلال القراءة، ومعايير الفائدة وعلامات المتعة عبر عرض مقتطفات من تحقيقات ومواضيع مجلة ناشونال جيوغرافيك، مشيرة إلى أن إطلاق مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية في العام 2010 جاء بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في خطوة تعكس حرص سموه وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركة العالم المعرفة من خلال النسخة العربية للمجلة التي تباع بسعر رمزي وأقل بكثير من النسخة الإنجليزية الأم.