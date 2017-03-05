«الثقافة» تطلق الدورة التاسعة من جائزة القصة القصيرة

أبوظبي (الاتحاد)
في إطار مشاركتها في شهر القراءة، أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة فعاليات الدورة التاسعة من جائزة القصة القصيرة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة.
ودعت الوزارة المبدعين الإماراتيين والعرب المقيمين على أرض الدولة للمشاركة في فئاتها الأربع، حيث تقدم الوزارة هذا العام فئة جديدة تتعلق بالكتابة للأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات، فيما يعرف بـ «قصة ما قبل النوم»، وذلك لكي تتعرف هذه الفئة إلى القراءة وتعتادها منذ نعومة أظفارها.
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وأكدت الصابري أن الجائزة تحظى برعاية ومتابعة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك من خلال دعم الفائزين كافة بجائزة القصة القصيرة للأطفال والناشئة، ورغبته بأن تكون الجائزة قاطرة للإبداعات القصصية التي تحرص على الكتابة لهذه المراحل السنية التي تعاني ندرة في المكتبة العربية بشكل عام.
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التفاصيل المتعلقة بالجائزة، متوافرة في المراكز الثقافية التابعة للوزارة، إضافة إلى إمكانية الحصول عليها من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الباب مفتوح أمام الجميع، سواء من المحترفين أو الشباب. من جانبها، قالت فاطمة آل النصور، مدير إدارة المحتوى المعرفي، المنسق العام للجائزة، أن الجائزة تهدف إلى نشر القيم الثقافة المجتمعية، وتتبنى الوزارة طباعة الأعمال الفائزة وتوزيعها على المدارس لتصل إلى أيدي الفئات المستهدفة، مؤكدة أن الجائزة نجحت في الوصول إلى آلاف المستهدفين واستقطاب الكتّاب والمبدعين على امتداد الدورات الثماني الماضية.