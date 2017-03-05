«الوطني للإعلام» نعمل لجعل عادة القراءة أسلوب حياة

أبوظبي (وام)

أعلن المجلس الوطني للإعلام برنامج الفعاليات التي سينظمها دعماً للاستراتيجية الوطنية للقراءة التي تمتد حتى العام 2026.

يأتي ذلك من منطلق دوره الاستراتيجي ضمن محاور (الاستراتيجية الوطنية للقراءة) التي تتضمن برنامج الإعلام والمحتوى الذي يشرف عليه المجلس ويقوم على وضع سياسات إعلامية تدعم القراءة وخطة وطنية تدعم النشر لتحفيز المجتمع الإماراتي على تطوير عادة القراءة لتصبح أسلوب حياة.

وأكد سعادة منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة أن توجيهات القيادة الرشيدة جعلت من القراءة نشاطاً مؤسسياً في دولة الإمارات وجزءاً أصيلًا من بنية مجتمعها الذي يتمتع بالانفتاح والتسامح، مشيراً إلى أن شهر القراءة يعد من لبنات الأهداف الوطنية للدولة وأهمها بناء الإنسان.

وقال إن المجلس سيدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة بمبادرات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة منها التصنيف العمري للأفلام والمطبوعات، وتنظيـــم ورش عمــل بعنوان (كيف تختـار كتابك؟) بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، إضـــــافة إلى توزيع كتب مجانية على المدارس والجهات الحكومية بجانب تنظيم جلسات قرائية للأطفال في الحدائق العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع، ومسابقة (رادار القراءة) التي تهـــدف إلى تشجيع وتنمية مهارات القراءة لدى طلبة دولة الإمارات.

من جانب آخر تطلق وكالة أنباء الإمارات (وام) عدة مبادرات إعلامية بالكلمة والصوت والصورة فضلا عن تغطيتها الإعلامية لجميع الفعاليات التي تشارك فيها الجهات الاتحادية والمحلية لمواكبة الشهر.

وستشارك في فعاليات شهر القراءة عبر عدة مبادرات إعلامية ومعرفية أهمها إنتاج أفلام وثائقية عن اقتصاد المعرفة واهتمامات أصحاب السمو حكام الإمارات بالقراءة والتأريخ لبدايات بناء الإنسان في الإمارات بدءا بمبادرات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) وحتى يومنا هذا.

وقال سعادة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن شهر القراءة في دولة الإمارات يأتي ترسيخاً لمكانتها بصفتها من أهم المراكز الثقافية والمعرفية في العالم.

وأكد الريسي تقديم كل الدعم للشركاء الاستراتيجيين عبر توفير تغطية شاملة لهذه الفعاليات والمناشط.