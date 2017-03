نورة الكعبي: القراءة والإطلاع مصدر الإلهام والابتكار

أبوظبي (وام)

أوصت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الشباب بالاطلاع على كتب القادة الكبار الذين أسهموا في تحقيق التطور لمجتمعاتهم ليقتدوا بهم. ونصحت الشباب الإماراتي بقراءة كتابي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «ومضات من فكر» و«رؤيتي».. مؤكدة أن الكتابين يختصران مسيرة سموه ورؤيته المميزة في العمل القيادي.

كما نصحت الشباب بقراءة الكتب الخاصة بسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه» ومسيرته في بناء دولة الإمارات التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى دولة ذات قوة إقليمية وعالمية مشهود لها .. مؤكدة أن مفهوم القراءة واسع وهي أساس المعرفة والثقافة والتنمية البشرية.

وشددت معاليها في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» « على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاطلاع على الكتب الرقمية التي تسهل لهم سبل الوصول إلى المعرفة وتنمي معارفهم وخبراتهم.

وأضافت: أنصح أيضا بقراءة كتب (The Righteous Mind: Why good People Are divided by Politics and Religion) للكاتب (جوناثان هايدت) و( Robert’s Rules of order ) للكاتب (هنري مارتين روبرت و (The Industries of the future) لـ (أليس روس ).

وقالت معاليها إن القراءة هي أقصر طريق لبلوغ المستقبل، موضحةً أن دولة الإمارات من خلال حرصها المستمر والمتواصل على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة تمكنت من تحقيق النجاح والتطور وهو ما كفل ارتقاءها لمصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة، حيث أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) أن المعرفة هي صمام الأمان، وتابع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) مسيرة المعرفة باعتماد العام 2016 عاماً للقراءة لترسيخ حب القراءة في المجتمع وفي أجيال الشباب وتحويلها إلى عادة يومية.

وحول تأثير اعتماد شهر للقراءة في ترسيخ عادة القراءة لدى الأفراد، أكدت معاليها أن شهر القراءة هو منصة معرفية جديدة أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة القراءة في المجتمع وتأكيد دورها الفاعل في تحقيق التنمية والتطور.