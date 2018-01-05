كاتب سيناريو «ذي ويست وينج» يستبعد «ترامب»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

استبعد كاتب سيناريو «ذي ويست وينج» آرون سوركين، أن يستند في تكملة محتملة لهذا المسلسل الناجح حول السياسية الأميركية، إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال سوركين الذي حاز جائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم «ذي سوشل نتوورك» لمحطة «ايه بي سي» التلفزيونية في مقابلة بثت أمس الجمعة، إنه لن يضع شخصية رئيس تستند إلى دونالد ترامب؛ لأن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة «يتحدث فقط عن موضوعين: عن نفسه وأعدائه.. وهذا كل شيء». وبث مسلسل «ذي ويست وينج» بين عامي 1996 و2006 مع اضطلاع الممثل مارتن شين بدور رئيس ديمقراطي للولايات المتحدة. ولطالما رفض سوركين وهو كاتب السيناريو الذي يتقاضى أعلى أجر في هوليوود مع أربعة ملايين دولار لكل عمل، كتابة تكملة للمسلسل رغم عروض محطة «ان بي سي» الكثيرة.

وأوضح في نوفمبر أنه في حال أعد تكملة للمسلسل فهو سيختار على الأرجح رئيساً يجسده الممثل الأسود ستيرلينج براون؛ ويكون «أمام وضع طارئ.. ودقيق جداً مثل تهديد حرب أو شيء من هذا القبيل».