18 قتيلاً باعتداء انتحاري استهدف جنازة في أفغانستان

كابول (أ ف ب)

قتل 18 شخصا على الأقل وأُصيب 14 آخرون بجروح أمس في تفجير استهدف مراسم تشييع في شرق أفغانستان، حسبما أعلن مسؤولون، في ختام عام دموي آخر بالنسبة للأفغان. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي كانت السلطات أعلنت في وقت سابق أنه هجوم انتحاري، فيما بات يُعتقد أنه نجم عن انفجار عبوة ناسفة أُلصقت بدراجة نارية. وأعلنت حركة طالبان على حسابها على تويتر أن لا علاقة لها بالانفجار.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار، حيث وقع الاعتداء، عطاء الله خوجياني إن «الانفجار نجم عن دراجة نارية مفخخة بحسب ما توصلت اليه تحقيقاتنا».

وأعلن مكتب حاكم الولاية أن حصيلة قتلى الانفجار قرب جلال أباد عاصمة الولاية بلغت 18 قتيلا و13 جريحا.

وأكد مدير الصحة في الولاية نجيب كماوال هذه الحصيلة الجديدة. ووقع الانفجار خلال مراسم تشييع الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينا والذي توفي لأسباب طبيعية، حسبما أفاد بيان لمكتب حاكم الولاية.