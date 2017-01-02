يوسف العربي (دبي)

استبدلت شركة «سامسونج» في الإمارات وعوضت نحو 27,9 من مالكي هواتف «جلاكسي نوت 7» منذ إطلاق برنامج الاستبدال والتعويض للجهاز في الدولة منذ 19 أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»، إن عدد الأجهزة التي شملها برنامج الاستبدال والتعويض في الدولة شكل ما يقارب 93% من إجمالي عدد أجهزة «جلاكسي نوت 7» المباعة في الإمارات منذ إطلاق الجهاز في 9 أغسطس الماضي، والبالغ عددها نحو 30 ألف جهاز.

وكشفت المصادر عن أن شركة «سامسونج الخليج» أن الإمارات سجلت أعلى مبيعات للهاتف الذي تم استبداله مقارنة ببقية دول الخليج، مؤكدة أن الشركة ستواصل عمليات استبدال وتعويض أصحاب الهواتف «جلاكسي نوت 7» بعد 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة سابقاً لاستقبال طلبات الاستبدال والتعويض.

وأكدت المصادر أن عملية الاستبدال والتعويض في الإمارات تمت بسلاسة وانسيابية في أسواق الدولة بعد قيام الشركة بمعالجة كل الملاحظات التي تلقتها من عملائها حول سير عمليات الاستبدال والتعويض، حيث تم العمل على تحسين ورفع كفاءة المنظومة اللوجستية المتعلقة بنقل أموال التعويض إلى الفروع لضمان إنجاز العملية بالسرعة المطلوبة.