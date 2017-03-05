الحصن يكتفي بنقطة ويفقد «الوصافة» أمام عجمان «المتصدر»

عماد النمر (عجمان)

خيم التعادل السلبي على مباراة «القمة» بين «المتصدر» عجمان، ووصيفه السابق دبا الحصن، وجاء اللقاء الذي أقيم باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن الجولة الرابعة عشرة لدوري الدرجة الأولى ضعيف المستوى، خاصة في شوطه الأول، ولم تظهر فيه أية لمحات فنية، نظراً للحذر الشديد الذي لعب به الفريقان خوفاً من الخسارة.

وتحسن الأداء قليلاً في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة حافظ عجمان على صدارته لجدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الوصيف الفجيرة، بينما رفع دبا الحصن رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة مجنونة شهدت ثمانية أهداف تعادل الشعب مع مضيفه رأس الخيمة بأربعة أهداف لمثلها، بادر رأس الخيمة بالتسجيل عن طريق البرازيلي جوس جونيور في الدقيقة 15، وتعادل الشعب عن طريق الإيفواري بوريس كابي في الدقيقة 23، وأضاف إلكسندر هدفين متتاليين في الدقيقتين 47، 49، ليتقدم رأس الخيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينجح خالد محمد بتقليص النتيجة بالهدف الثاني للشعب في الدقيقة 66، ثم أدرك الشعب التعادل الأول عن طريق بوريس كابي الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77، لكن رأس الخيمة تقدم من جديد بالهدف الرابع عن طريق إلكسندر في الدقيقة 81، ونجح الشعب في التعادل للمرة الثانية عن طريق عبد الله العامري، الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 90، وبهذا التعادل رفع رأس الخيمة رصيده إلى 10 نقاط مستمراً بالمركز الأخير، بينما رفع الشعب رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع.

وحقق الحمرية فوزاً مهماً على ضيفه الذيد بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بملعب الحمرية، أحرز أهداف الحمرية الإيفواري مانجا في الدقيقتين 28، 34، ولويناردو فاريا في الدقيقة 56، وبهذه النتيجة رفع الحمرية رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن مصفوت، وتوقف رصيد الذيد عند 14 نقطة محتلاً المركز العاشر.

جاءت بداية مباراة عجمان ودبا الحصن بطيئة مع أفضلية لعجمان الذي بدأ اللقاء بتشكيلة مكونة من جابر جاسم ومحمد علي حسين، محمد يعقوب، راشد مال الله، عادل عبد الله، عبد الله مال لله، سعود عبد الرزاق، عبد الله الجمحي، إديلسون، هنريكي، ورضا هجهوج، بينما لعب دبا الحصن بتشكيلة مكونة من عيسى العطر، سلطان الشحي، ياجو، مالك أحمد، حميد صباح، سالم جاسم، عادل المحرزي، أحمد الحفيتي، محمد أحمد، ثياجو، حسن راشد، ووضح من الربع ساعة الأولى من اللقاء أن الحذر هو عنوان اللعب بين الفريقين، ويسدد حسن راشد رأسية ضعيفة بيد حارس عجمان، وينحصر اللعب في وسط الملعب مع حضور كثافة عددية كبيرة في منطقة المناورات دون وجود محاولات توغل خطيرة نحو المرميين، ومن هجمة سريعة تصل الكرة إلى إديلسون داخل منطقة جزاء الحصن لكنه يلعب الكرة ضعيفة بغرابة شديدة في يد الحارس، ومن ركلة حرة يلعب هنريكي كرة متقنة في منطقة الجزاء يرتقي لها راشد مال الله وسدد رأسية مرت بجوار القائم.

وقام الحصن بعدة محاولات خجولة لزيارة مرمى عجمان، لكنها محاولات افتقدت للتركيز واللمسة الأخيرة، وسدد رضا هجهوج كرة أرضية قوية ينجح حارس الحصن في الإمساك بها، ورد دبا الحصن بهجمة سريعة وصلت عند ثياجو داخل المنطقة لكن دفاع عجمان شتت الكرة، واستخلص عبد الله الجمحي كرة من دفاع دبا الحصن داخل المنطقة وسدد لكن في الشباك من الخارج، بعدها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني بادر الحصن بالهجوم من تسديدة قوية لحسن راشد أخرجها حارس عجمان جابر جاسم ببراعة إلى ركنية، ورد إديلسون بتسديدة ضعيفة بيد حارس الحصن، وسدد عبد الله الجمحي كرة قوية علت مرمى الحصن، وأضيع رضا الهجهوج هدفاً محققاً للبرتقالي، بعدما مر من الدفاع وانفرد بالحارس ووضع الكرة سهلة بين يديه، وأجرى مدرب الحصن أول تبديل بنزول السنغالي يالي جوني بدلاً من حسن راشد، ودفع مدرب عجمان أيمن الرمادي باللاعب عيسى علي بدلاً من راشد مال الله، وضاعت فرصة محققة من عجمان حينما مرر إديلسون كرة بينية لرضا الهجهوج داخل المنطقة سددها الأخير برعونة خارج الملعب، ودخل عمر المنصوري بدلاً من سالم جاسم في التبديل الثاني للحصن.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مهاجم الحصن بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء، ولعب سند علي بدلاً من عبد الله الجمحي في صفوف عجمان، وكاد عادل المحرزي أن يسجل هدف التقدم للحصن إلا أن الحارس جابر جاسم أنقذ مرماه من هدف محقق، ومرت الدقائق بطيئة وسط أداء ممل من الفريقين حتى أطلق الحكم عمار الجنيبي صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين عجمان ودبا الحصن.