الحصن يكتفي بنقطة ويفقد «الوصافة» أمام عجمان «المتصدر»

عماد النمر (عجمان)
خيم التعادل السلبي على مباراة «القمة» بين «المتصدر» عجمان، ووصيفه السابق دبا الحصن، وجاء اللقاء الذي أقيم باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن الجولة الرابعة عشرة لدوري الدرجة الأولى ضعيف المستوى، خاصة في شوطه الأول، ولم تظهر فيه أية لمحات فنية، نظراً للحذر الشديد الذي لعب به الفريقان خوفاً من الخسارة.
وتحسن الأداء قليلاً في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة حافظ عجمان على صدارته لجدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الوصيف الفجيرة، بينما رفع دبا الحصن رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.
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وحقق الحمرية فوزاً مهماً على ضيفه الذيد بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بملعب الحمرية، أحرز أهداف الحمرية الإيفواري مانجا في الدقيقتين 28، 34، ولويناردو فاريا في الدقيقة 56، وبهذه النتيجة رفع الحمرية رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن مصفوت، وتوقف رصيد الذيد عند 14 نقطة محتلاً المركز العاشر.
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وقام الحصن بعدة محاولات خجولة لزيارة مرمى عجمان، لكنها محاولات افتقدت للتركيز واللمسة الأخيرة، وسدد رضا هجهوج كرة أرضية قوية ينجح حارس الحصن في الإمساك بها، ورد دبا الحصن بهجمة سريعة وصلت عند ثياجو داخل المنطقة لكن دفاع عجمان شتت الكرة، واستخلص عبد الله الجمحي كرة من دفاع دبا الحصن داخل المنطقة وسدد لكن في الشباك من الخارج، بعدها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي بداية الشوط الثاني بادر الحصن بالهجوم من تسديدة قوية لحسن راشد أخرجها حارس عجمان جابر جاسم ببراعة إلى ركنية، ورد إديلسون بتسديدة ضعيفة بيد حارس الحصن، وسدد عبد الله الجمحي كرة قوية علت مرمى الحصن، وأضيع رضا الهجهوج هدفاً محققاً للبرتقالي، بعدما مر من الدفاع وانفرد بالحارس ووضع الكرة سهلة بين يديه، وأجرى مدرب الحصن أول تبديل بنزول السنغالي يالي جوني بدلاً من حسن راشد، ودفع مدرب عجمان أيمن الرمادي باللاعب عيسى علي بدلاً من راشد مال الله، وضاعت فرصة محققة من عجمان حينما مرر إديلسون كرة بينية لرضا الهجهوج داخل المنطقة سددها الأخير برعونة خارج الملعب، ودخل عمر المنصوري بدلاً من سالم جاسم في التبديل الثاني للحصن.
أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مهاجم الحصن بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء، ولعب سند علي بدلاً من عبد الله الجمحي في صفوف عجمان، وكاد عادل المحرزي أن يسجل هدف التقدم للحصن إلا أن الحارس جابر جاسم أنقذ مرماه من هدف محقق، ومرت الدقائق بطيئة وسط أداء ممل من الفريقين حتى أطلق الحكم عمار الجنيبي صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين عجمان ودبا الحصن.