«الزعيم» ينجح في تجاوز «الإعصار» بثنائية

صلاح سليمان (العين)

نجح العين في تخطي ضيفه حتا بثنائية نظيفة، وذلك في المواجهة التي استضافها ستاد هزاع بن زايد أمس ضمن مباريات الجولة الـ20 لدوري الخليج العربي، وانتهى شوطها الأول بهدف نظيف حمل توقيع الكولومبي دانيلو أسبريلا، وجاء في الدقيقة 26، وأضاف «البديل» إبراهيم دياكيه الهدف الثاني في الدقيقة 82. وبهذا الفوز يرفع العين رصيده إلى 43 نقطة، بينما يبقى حتا في رصيده السابق وهو 20 نقطة.

بدأ فريق العين المباراة بتشكيلة شهدت عدداً من الوجوه الجديدة التي دفع بها المدرب الكرواتي زوران ماميتش للمرة الأولى ضمن التشكيلة الأساسية، ومن الوهلة الأولى قام العين بمحاولاته متكررة نحو مرمى الضيوف في وقت مبكر وشن لاعبوه هجمات متتالية كادت إحداها أن تسفر عن هدف مبكر عندما مرر عمر عبدالرحمن الكرة إلى البرازيلي كايو لوكاس، الذي سدد كرة قوية في اتجاه المرمى نجح الحارس عبيد ريحان في تحويلها إلى ركلة ركنية وذلك في الدقيقة الثالثة من صافرة البداية. وفي الوقت الذي فرض فيه فريق العين سيطرة ميدانية كاملة وشن هجمات متتالية على مرمى حتا، اكتفى الفريق الضيف بالتمركز في منطقته الخلفية واعتمد على خطة دفاعية بحتة لمنع مهاجمي العين من الوصول إلى شباكهم دون أن يفكر لاعبوه في القيام بأي محاولات للتسجيل ليستمر الوضع على ما هو عليه لأكثر من عشرين دقيقة.

ومع مرور الزمن استطاع دفاع حتا أن يصمد في وجه هجمات العين، وأن يدافع عن مرماه ببسالة وحرم صاحب الأرض من التسجيل في أكثر من مناسبة، إلا أن الكولمبي أسبريلا نجح في هز الشباك في الدقيقة 26 عندما استخلص الكرة لنفسه داخل الصندوق وأطلق تسديدة يسارية من مسافة قريبة لا تصد ولا ترد لتعانق الشباك من الجهة اليسرى معلناً عن تقدم العين بهدف السبق.

بعد هذا الهدف حاول لاعبو حتا التحرر قليلاً من خطتهم الدفاعية ليقوموا ببعض المحاولات التي لم تحقق الهدف المطلوب، وأهدر كايو لوكاس فرصة تسجيل الهدف الثاني للعين في الدقيقة 34 عندما تلقى تمريرة من زميله سعيد الكثيري داخل منطقة الجزاء ولكنه أرسلها فوق العارضة بسبب عدم التركيز، ولاحت فرصة إدراك التعادل لفريق حتا عندما وصلت الكرة إلى المهاجم صاموئيل الذي تقدم بها سريعاً نحو مرمى العين ليواجه الحارس محمد بوسنده ولكنه أطاح بها فوق العارضة وذلك في الدقيقة 37.