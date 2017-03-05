«السير موراي» يحتفل بأول ألقاب بريطانيا في اليوبيل الفضي

مراد المصري (دبي)

توج اللاعب البريطاني آندي موراي، المصنف الأول عالمياً، بطلاً للنسخة 25 «اليوبيل الفضي» لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال التي أُقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ملاعب سوق دبي الحرة.

وجاء فوز موراي باللقب بعد تفوقه في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، على منافسه الإسباني فرناندو فيرداسكو المصنف الـ35 عالمياً، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و6-2، في مباراة استغرقت أقل من 74 دقيقة.

وقام الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد التنس، بحضور الشيخ أحمد جابر الصباح رئيس الاتحادين العربي والخليجي للتنس، بتتويج موراي بكأس البطولة، وحصل أيضاً على جائزة مالية تبلغ 512 ألف دولار أميركي، و500 نقطة تضاف إلى رصيده على لائحة ترتيب التصنيف الدولي، فيما حصل وصيفه على 240 ألف دولار، و300 نقطة.

وبات موراي البالغ من العمر 29 عاماً، أول بريطاني يحقق لقب البطولة، وعوض خسارته في نهائي 2012، علماً بأنه رفع ألقابه خلال مسيرته الاحترافية منذ عام 2005، إلى 45 لقباً، بحصوله على جائزة دبي، فيما ارتفع حصاده المالي إلى أكثر من 60 مليون دولار كجوائز مالية من البطولات التي شارك فيها طوال مسيرته.