زوكربيرج يتعهد بحلّ مشاكل «فيسبوك» خلال 2018

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

نشر المدير التنفيذي لمجموعة «فيسبوك» مارك زوكربيرج رسالة معايدة بالسنة الجديدة أقر فيها بـ«أخطاء» في محاولات التصدي للمنشورات الجدلية المتداولة على نطاق واسع على الشبكة «من قبيل التصريحات المشحونة بالكراهية والأخبار المزيفة»، متعهداً وضع حد لها عام 2018.

وكتب زوكربيرج على صفحته الشخصية «يشعر العالم بالقلق والانقسام وأمام (فيسبوك) طريق طويل لتقطعه، لنحمي أنفسنا من الانتهاكات والكراهية».

وقد تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من ملياري مستخدم، لانتقادات لاذعة عام 2017، خصوصاً بسبب عدم بذلها ما يكفي من الجهود للجم انتشار المنشورات الجدلية بفعالية، مثل التصريحات المشحونة بالكراهية والترويج للإرهاب والمعلومات الزائفة.

وطالت هذه الانتقادات أيضاً «جوجل» و«تويتر»، متخذة منحى سياسياً في الولايات المتحدة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للبلاد نهاية عام 2016، إذ تتهم واشنطن روسيا بمحاولة التأثير على السباق الرئاسي من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر «أخبار زائفة».

وقال مارك زوكربيرج «التحدي الذي آخذه شخصياً على عاتقي عام 2018 هو التركيز على حل هذه المسائل المهمة، وبالطبع لن يكون في وسعنا تجنب كل الأخطاء والعثرات، لكننا نرتكب راهناً هفوات كثيرة».