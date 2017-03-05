  • الأحد 06 جمادى الآخرة 1438هـ - 05 مارس 2017م
  03:57     القوات الروسية تسيطر على 3 من حقول النفط والغاز في شمال غرب تدمر         03:58     المرصد السوري : مقتل 7 مسلحين في تفجير انتحاري بمدنية اعزاز         04:13     نتانياهو يقول انه سيمنع تسمية شارع باسم الزعيم الفلسطيني عرفات     

أوكرانيا وصيفاً و«الثالث» مناصفة بين هولندا والصين

«الأردن» على قمة «دولية» فزاع لرفعات القوة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017

دبي (الاتحاد)

تربع رباعو الأردن على قمة النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة، التي تقام ضمن جولات كأس العالم «دبي 2017»، والتي أسدل الستار عليها أمس الأول تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتنظيم من نادي دبي للمعاقين ومشاركة 194 لاعباً ولاعبة من 33 دولة.

جاء فوز «النشامي» باللقب بعد حصوله على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية معززاً رصيده في اليوم الختامي بحصد ميداليتين ذهبيتين عن طريق جميل الشبلي في وزن فوق 107 كجم ورفع 225 كجم، وكان المركز الثاني من نصيب العراقي هزار أحمد الذي رفع 207 كجم تلاه في المركز الثالث الأوكراني ميكالو ميلنكوف الذي رفع 205 كجم.

وحصل المنتخب الأوكراني على المركز الثاني بمجموع 4 ميداليات ذهبية وواحدة ذهبية و3 برونزيات، وجاءت هولندا والصين بالمركز الثالث مناصفة بمجموع ميداليتين ذهبيتين.

وعلى صعيد فئة الناشئين، تصدرت كازاخستان الترتيب بمجموع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، تليها مصر بالمركز الثاني بميداليتين ذهبيتين، ثم ماليزيا بميدالية ذهبية وميدالية فضية، علماً أن منتخبنا حقق ميدالية برونزية في هذه الفئة.

وحقق اليوم الختامي نجاحاً على كل الصعد الفنية والتنظيمية، والذي يعد أكبر مؤشر لتمديد عقد إقامة هذه البطولة ضمن جولات كأس العالم لمدة خمس سنوات، مما يؤكد التفوق الإماراتي على المستوى الدولي في مجال دعم ذوي الإعاقة من أجل تعزيز ممارسة «فرسان الإرادة» للرياضة وإبراز طاقاتهم في منافسات رياضية تجمع هذا الرقم القياسي من الدول المشاركة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا