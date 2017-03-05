«الأردن» على قمة «دولية» فزاع لرفعات القوة

دبي (الاتحاد)

تربع رباعو الأردن على قمة النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة، التي تقام ضمن جولات كأس العالم «دبي 2017»، والتي أسدل الستار عليها أمس الأول تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتنظيم من نادي دبي للمعاقين ومشاركة 194 لاعباً ولاعبة من 33 دولة.

جاء فوز «النشامي» باللقب بعد حصوله على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية معززاً رصيده في اليوم الختامي بحصد ميداليتين ذهبيتين عن طريق جميل الشبلي في وزن فوق 107 كجم ورفع 225 كجم، وكان المركز الثاني من نصيب العراقي هزار أحمد الذي رفع 207 كجم تلاه في المركز الثالث الأوكراني ميكالو ميلنكوف الذي رفع 205 كجم.

وحصل المنتخب الأوكراني على المركز الثاني بمجموع 4 ميداليات ذهبية وواحدة ذهبية و3 برونزيات، وجاءت هولندا والصين بالمركز الثالث مناصفة بمجموع ميداليتين ذهبيتين.

وعلى صعيد فئة الناشئين، تصدرت كازاخستان الترتيب بمجموع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، تليها مصر بالمركز الثاني بميداليتين ذهبيتين، ثم ماليزيا بميدالية ذهبية وميدالية فضية، علماً أن منتخبنا حقق ميدالية برونزية في هذه الفئة.