النصر بطلاً لكأس اختراق الضاحية للمرة الأولى

دبي (الاتحاد)

توج فريق نادي النصر بطلاً لمرحلة العموم في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية لمسافة 12 كيلومتراً، للمرة الأولى في تاريخه، برصيد 23 نقطة، وتلاه نادي العين في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ثم نادي حتا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة. أقيمت البطولة أمس الأول، بمشاركة 53 متسابقا، كما شهدت نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة سواء على صعيدمرحلتي الشباب والناشئين اللذين تم استحداثهما هذا العام لأول مرة.

وجمع نادي العين بين «الحسنيين» بطولتي الشباب والناشئين معاً، حيث تصدر مرحلة الشباب برصيد 21 نقطة ومسافتها 8 كيلومترات، والتي شارك فيها 60 متسابقاً، وتلاه في المركز الثاني فريق الوصل برصيد 42 نقطة، ثم نادي الرمس في المركز الثالث 48 نقطة.

كما توج العين بطلاً لمرحلة الناشئين والتي بلغت مسافتها 5 كيلومترات، وشارك فيها 102 متسابق بعد أن جمع 31 نقطة، وتلاه الأهلي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ثم نادي الرمس في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

أقيم السباق بممشى حديقة الخوانيج بدبي بمشاركة 215 متسابقاً يمثلون 20 نادياً هي العين والنصر والأهلي والوصل وحتا ودبا الحصن والفجيرة ومصفوت والشارقة والذيد والحمرية والجزيرة الحمراء وفلج المعلا والإمارات والعربي والخليج والرمس والبطائح ومليحة والظفرة.

حضر المنافسات المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي رئيس اتحاد ألعاب القوى وصالح محمد حسن الأمين العام وراشد الجربي وعلي خميس النيادي وراشد الجاري الكتبي أعضاء مجلس الإدارة وخويطر سعيد الظاهري عضو مجلس ادره نادي العين.

وأعرب المستشار أحمد الكمالي عن سعادته بنجاح البطولة التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، موجهاً شكره وتقديره البالغين إلى الأندية كافة التي شاركت وبإيجابية في إثراء التنافس وإنجاح الحدث، وخص بالشكر أندية النصر والعين والأهلي والوصل وحتا الذين كانت لهم بصمة هذا الموسم.

وهنأ نادي النصر على فوزه ببطولة العموم، كما وجه التهنئة إلى نادي العين لفوزه ببطولتي الشباب والناشئين للمرة الأولى بعد استحداثهما، وسجل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الاتحاد، معرباً عن أطيب أمنياته والحظ الأوفر لمن لم يحالفهم التوفيق.

وأشار إلى أن المنافسة المحتدمة في مرحلة العموم بين النصر البطل والعين الوصيف وحتا الثالث، ظاهرة صحية تؤكد مدى استعداد وجاهزية عدائي الأندية، وهو ما يؤشر إلى أن موسم بطولات ألعاب القوى هذا العام سيكون موسماً استثنائياً في المنافسة القوية من جميع أندية بالدولة. كما أعرب عن أمنياته في أن تستفيد الأندية من الخامات الواعدة في اختراق الضاحية في مسابقات ألعاب القوى، خاصة المسافات الطويلة.