الملك الشرقاوي يرد الدين للإمبراطور في قمة دوري اليد

رضا سليم (الشارقة)

حقق فريق الشارقة 5 مكاسب بالفوز على فريق الوصل بنتيجة 29-22، في لقاء قمة الجولة التاسعة لدوري أقوياء اليد، التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة الملك الشرقاوي.

وكان المكسب الأول هو اعتلاء القمة عن جدارة بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، وهو الفوز الذي يساوي 5 نقاط؛ نظرا لأن الوصل خسر نقطتين وبات الفارق بينهما 3 نقاط بعدما رفع الإمبراطور رصيده إلى 20 نقطة، في ظل غياب النصر عن هذه الجولة وهو الآخر منافس قوي على القمة، إلا أن الفارق بينه وبين الشارقة وصل إلى 4 نقاط.

ويأتي المكسب الثاني للملك في تجاوز خسارته أمام النصر في الجولة الماضية، كما تجاوز حاجز الاحتجاج الذي تقدم به إلى الاتحاد بطلب إعادة المباراة أمام النصر والذي رفضته لجنة المسابقات، في الوقت الذي يأتي المكسب الثالث دافعا معنويا للفريق قبل مواجهة الأهلي بعد غد الثلاثاء في الجولة العاشرة، وهي الجولة الأخيرة قبل توقف المباريات؛ نظرا للمشاركه في البطولة الخليجية من 20 إلى 30 مارس الجاري، وفي حالة فوزه على الأهلي سيكون دافعا معنويا كبيرا للفريق قبل الخليجية بالإضافة إلى أن المكسب الخامس والأهم أنه رد الدين للإمبراطور بعد خسارته في الدور الأول.

أدار اللقاء الحكمان الدوليان عمر الزبير ومحمد النعيمي، وعلى الطاولة ياسر النقبي ومحمد جمعة والمراقب محمد نادر.