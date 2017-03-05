«سردال» يحلق بعرش «ياس» للمحامل الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «سردال» لمرشد ثاني مرشد الرميثي بطلا لفئة الشباب من سباق ياس للمحامل الشراعية، الذي أقيم على كورنيش العاصمة أمس الأول، ونظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ضمن روزنامة الموسم الجديد ليدخل كثاني جولات فئة 22 قدما.

وأسفرت النتائج النهائية عن احتلال «السرب» لثاني ماجد المهيري المركز الثاني فيما جاء ثالثا «نزاع» ليوسف أحمد الحمادي، أما المركز الرابع فكان من نصيب «مهاجر» لماجد أحمد المهري، وحل خامسا «أبو الأبيض» لعتيق ماجد المهيري، وسادسا جاء «أطلس» لأحمد راشد السويدي، وفي المركز السابع حل «زلزال» لمروان عبد الله المرزوقي أما المركز الثامن فكان من نصيب «العز» لعبد الله أحمد المهيري وتاسعا حل «أبوالأبيض» لراشد ماجد المهيري، وفي المركز العاشر كان «داعوب» لسعيد خليفة المرر.

وفي فئة الناشئين توج «السرب» لثاني ماجد المهيري بطلا للسباق، وجاء «نزاع» ليوسف أحمد محمد في مركز الوصيف، وحل «أطلس» لأحمد راشد السويدي في المركز الثالث.

أقيم السباق على فئتين الأولى للناشئين حتى سن 16 سنة، وترفض اللوائح مشاركة أي بحار فوق 16 سنة في هذه الفئة، لفئة الشباب والمشاركة مفتوحة فيها حتى سن 21 سنة فقط. توج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وشهد السباق مشاركة كبيرة من مختلف إمارات الدولة، حيث يعد الحدث بمثابة البوابة التي ينطلق إليها البحار إلى عالم الكبار من خلال المنافسة في فئتي 43 و 60 قدما مستقبلا.