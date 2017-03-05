جوميز يفوز بلقب بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حافظت إسبانيا على لقب بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون للرجال للعام الثالث على التوالي، وحقق خافير جوميز «نجم الجماهير» اللقب، وتوج بالميدالية الذهبية، أمس على حلبة ياس، بعد أن تمكن من قطع مسافة السباق الثلاثية وهي عبارة عن 1500 متر سباحة، 40 كلم ركوب الدراجة الهوائية، و10 كلم جريا في زمن قدره 1:52:31 ساعة، متفوقا على نخبة من النجوم، ليتزعم 55 رياضيا محترفا شاركوا في السباق.

وكان لقب النسختين الأولى والثانية للبطولة قد فاز به الإسباني ماريو مول، الذي صدقت توقعاته بصعوبة التفوق للمرة الثالثة في ظل مشاركة نجم بقيمة جوميز.

وذهبت الميدالية الفضية إلى البريطاني توما بيشوب الذي حل في المركز الثاني بزمن بلغ 1:52:44 ساعة، وحاز الميدالية البرونزية الفرنسي فينست لويس بزمن بلغ 1:53:07، ليسدل الستار على البطولة التي حققت نجاحا كبيرا على تنظيميا وفنيا فضلا عن الفعاليات العديدة التي صاحبتها للهواة والصغار على مدار اليومين الماضين.

وبحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، قام الكوري الجنوبي جاستين سوكون بارك رئيس الاتحاد الآسيوي عضو الاتحاد الدولي، وخالد الفهيم رئيس جمعية الترايثلون المحلية، وجيراردو جايس من شركة ميرال التي تدير جزيرة ياس بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى قبل أن تبدأ احتفالات الأبطال مع مشجعيهم.