8 ذهبيات تهدي الصدارة لمدرسة سلطان بن زايد

أمين الدوبلي(أبوظبي)

توج لاعبو مدرسة سلطان بن زايد بالمركز الأول في منافسات البنين لليوم الثاني من بطولة التحدي للجو جيتسو، التي أقيمت أمس على صالة أيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية، وذلك بعد فوزهم بـ 8 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، وميدالية واحدة برونزية.

وجاء في المركز الثاني نادي الوحدة برصيد 7 ذهبيات، و6 فضيات، و4 برونزيات بإجمالي 17 ميدالية ملونة، فيما حل ثالثاً طلاب مدرسة المقام برصيد 6 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات بإجمالي 12 ميدالية، وأحرز المركز الرابع طلاب مدرسة التفوق برصيد 6 ذهبيات، وفضية واحدة، و4 برونزيات، أما المركز الخامس كان من نصيب لاعبي مركز أبوظبي للتدريب برصيد 4 ذهبيات، و5 فضيات، و7 برونزيات بإجمالي 16 ميدالية ملونة.

حضر المنافسات معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة جاسم المنصوري، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، ومحمد بن دلموك الظاهري، ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد حسن السويدي رئيس شركة الجزيرة للألعاب المصاحبة، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية الذراع الفني لاتحاد الجو جيتسو.

وأشاد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي بالدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك بالإنجازات الكبرى التي يحققها أبطال الإمارات في كل المحافل الدولية، والتي جعلت من أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية بفضل الاستراتيجية المتميزة التي يطبقها الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي.