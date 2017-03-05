الحبتور في المربع الذهبـ ـي لكأس جوليوس للبولو

دبي (الاتحاد)

نجح فريق الحبتور في التأهل للمربع الذهبي لكأس جوليوس باير الذهبية 2017، والمقام بملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وتستمر منافساته حتى الجمعة المقبلة للإعلان عن بطل النسخة الثامنة للبطولة ذات الـ 18 هانديكاب والرابعة على المستوى الدولي.

جاء تأهل فريق الحبتور عقب فوزه الصعب والمثير على فريق الإمارات بنتيجة 12-9، وليلحق بفريق بن دري وأبوظبي وكلاهما حجز مقعده مبكرا في الدور النهائي، وفي نفس الجولة التي أقيمت أمس الأول، حقق فريق ديزرت بالم فوزاً معنوياً على فريق الذئاب بنتيجة 9-6، في لقاء تضميد الجراح لكون الفريقين قد فقدا فرصة التأهل للبقاء بين كبار مربع الذهب.

وشهدت مباراة ديزرت بالم والذئاب في بداية شوطها الخامس سقوط قائد الفريق الشاب حبتور الحبتور والذي تعرض لإصابة استدعت تدخل سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى بمرافقة والده محمد الحبتور، وحالته حالياً مستقرة.

وفي المباراة الثانية، عاد فريق ديزرت بالم لسكة الانتصارات بعد فوات الأوان بهزائمه الثلاث الأول بالبطولة بفوزه المستحق على فريق الذئاب بنتيجة 9-6، بعد أفضلية مطلقة له بعد آخر تعادل في الشوط الأول 2-2، ومن ثم يتقدم في الشوط الثاني بتسجيله 3 أهداف، واستمر تفوق فريق ديزت في الشوط الرابع بتسجيله هدفين مقابل هدف للذئاب ليصل بالنتيجة إلى 9-6 وغاب الفريقان عن التسجيل في الشوط الخامس.