«سيكيوريتيز» يحرز كأس غنتوت الخيري للبولو

غنتوت (الاتحاد)

أحرز فريق «أي دي إس سيكيوريتيز»، كأس مهرجان بولو غنتوت الخيري، الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملعبه أمس الأول، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وخصص ريعه لدعم مراكز رعاية وتأهيل أطفال التوحد، تجاوباً مع مبادرات «عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء فوز «أي دي إس سيكيوريتيز»، بالكأس بعدما تغلب على فريق غنتوت 6-4، في ختام المهرجان الذي شارك فيها 11 مركزاً للتوحد على مستوى الدولة، وحضره عدد كبير من الجمهور والعائلات، وشارك الأطفال في الفقرات الترفيهية بجانب الاستمتاع بفقرات المهرجان، وقدمت فرق الفنون الشعبية التراثية المحلية والأردنية والأفريقية رقصات من التراث، بجانب الاستمتاع بفقرات قرية الأطفال ومرسم الألوان واستعراضات الخيول الصغيرة والصقور، فيما قدمت فرقة الكلاب البوليسية «كي 9»، التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي عرضاً ممتعاً.

شهد المهرجان مسيرة الدراجات النارية التي شاركت مؤخراً في طواف عام الخير، وجسدت المشاركة الكثير من معاني الإنسانية التي ظهرت على وجوه طلاب المراكز الذين عبروا عن غبطتهم وسرورهم بهذه المشاركة الإنسانية النبيلة. أما عن تفاصيل المباراة الاستعراضية، فقد بدأها فريق «أي دي إس سيكيوريتيز»، الذي يشارك لأول مرة في نشاط النادي بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق نجم بولو الإمارات عبدالله بن دسمال، إلا أن صاحب الأرض يرد بسرعة بالتعادل، بهدفي علي المري والمحترف فيليب، في الشوط الثاني.

ومع بداية الشوط الثالث، يسجل علي المري الهدف الثالث لفريق غنتوت، ويتعادل فارس اليبهوني سريعاً، ويسجل فهد القبيسي الهدف الرابع لغنتوت، وينتظر الفريق الضيف إلى الشوط الرابع ليسجل 3 أهداف متتالية، عن طريق فارس اليبهوني، وناصر الشامسي، والمحترف زافالتا، ليفوز بالمباراة بنتيجة 6-4.

وقام الشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم يرافقه سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد النعيمي مدير عام النادي، وممثلو الشركات الراعية، بتسليم ممثل مراكز مرضى التوحد بالدولة مكرمة سمو رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بجانب شيك بمبلغ 100 ألف درهم تبرعاً من شركة «أي دي إس سيكيوريتيز» قدمه ماتيو غانم ممثل الشركة، بجانب تبرع نادي غنتوت، فيما تم تتويج الفريقين بالكؤوس والدروع التذكارية.

وأشاد سعيد بن حوفان المنصوري بمبادرة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي الخيرية الإنسانية والمجتمعية التي يحرص عليها النادي خلال مسيرته الرياضية المجتمعية منذ تسعينيات القرن الماضي ليسهم بدوره في دعم مراكز تلك الفئة المتميزة. وأضاف: «المهرجان جاء بناء على توجيهات ورعاية ودعم ومتابعة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، إيماناً من سموه وتفاعله مع مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية والرياضية، وتأكيداً لرسالة النادي التي أشهر من أجلها في ظل الطفرة التي يعيشها النادي بفضل دعم مجلس أبوظبي الرياضي، مما أكسبه قاعدة عريضة من اللاعبين واللاعبات وعشاق اللعبة الذين ظلوا على ارتباط بالنادي، وهو يسهم في تحقيق رسالته التي أشهر من أجلها».

ووجه أحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو الشكر إلى جميع الشركات والمؤسسات التي تسابقت لإنجاح المهرجان الخيري الكبير الذي يحرص النادي على تنظيمه سنوياً كمسؤولية مجتمعية ورسالة إنسانية وفكرة تربوية، والتي تزامنت مع انطلاقة عام الخير 2017، وقال: «إدارة النادي حرصت على أن تكون فقرات المهرجان مميزة لأنها تأتي في ختام نشاط النادي المحلي لهذا الموسم الذي شهد العديد من المنافسات الرسمية والودية الدولية».