«خميلة البداير» الأجمل في اليوم الثاني

محمد حسن (الشارقة)

حققت الفرس «خميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، أعلى النقاط خلال منافسات اليوم الثاني لفعاليات مهرجان الشارقة الدولي الثامن عشر للجواد العربي، وينظمه النادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية ومجلس الشارقة الرياضي، بالصالة المغطاة لنادي الشارقة للفروسية.

وشهد فعاليات اليوم الثاني، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخليفة سلطان الجاري مدير إدارة الخدمات والتسهيلات، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية، وعصام عبد الله مدير جمعية الخيول العربية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير النادي.

حصدت «خميلة البداير» 93.1 نقطة في منافسات القسم «أ» في الشوط السابع المخصص للأفراس من عمر 4 حتى 6 سنوات، وتصدر «كي إيه بادي» لخالد العميري الشوط الرابع المخصص لفئة الأمهار بعمر سنة القسم «أ» محققاً 92.7 نقطة، وفي القسم «ب» من الشوط نفسه جاء في المركز الأول «سايكلون أو إس» لمربط أوسترهوف بألمانيا، وحقق 92.7 نقطة.

وأحرز «فياض» لسمو الشيخة عزة بنت سلطان بن محمد القاسمي، المركز الأول في الشوط الخامس لفئة الأمهار بعمر سنتين «أ» وحصد 92.6 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» للشوط نفسه للمهر «إس كيو» لمربط الصقران وحقق 92.5 نقطة. ومنح «رواف» ثنائية لخيول سمو الشيخة عزة بنت سلطان بن محمد القاسمي، عندما أحرز المركز الأول في القسم «أ» في الشوط السادس المخصص للأمهار بعمر ثلاث سنوات، ونال 92.7 نقطة، أما صدارة القسم «ب» من الشوط السادس فكانت من نصيب «الأريام أمجاد» لإسطبلات الأريام حاصداً 92.7 نقطة.

وذهبت صدارة القسم «ب» لهذا الشوط إلى «شقراء الهواجر» للدكتور غانم الهاجري وحصلت على 93 نقطة، واختتمت فعاليات اليوم الثاني بالشوط الثامن المخصص للأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، وتصدرت الشوط «الصغيرة» لمربط عجمان ونالت 93 نقطة.

شهدت أشواط فئات الأفراس المختلفة خلال المنافسات إثارة كبيرة وتحدياً، وظهر ذلك جلياً من خلال المعدلات العالية من النقاط التي منحها الحكام للأفراس، وكان الشوط الثامن للأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، حيث تصدرت الفرس الصغيرة هذا الشوط برصيد 93 نقطة، وكانت معدلات الأفراس في المراكز الــ16 لم تقل عن 90 نقطة. أما شوط الأفراس من عمر 4 – 6 سنوات، القسم «أ»، فقد شهد تحقيق المتصدرة «خميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، لمعدل 93.1 نقطة كأعلى معدل للنقاط خلال البطولة، وتشير هذه النتائج المميزة إلى أن بطولة الأفراس تشهد منافسات قوية.