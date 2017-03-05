«مقاييس» في مواجهة «بيرن» بـ «واحة ليوا»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مضمار نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة من مساء اليوم سباقه الثالث عشر لهذا الموسم، ويتألف من ستة أشواط، خمسة منها مخصصة للخيول العربية الأصيلة، فيما خصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، ويتضمن الحفل بطولة واحة ليوا للخيول العربية الأصيلة «جروب1» في الشوط الثالث، والجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي في الشوط الرابع «جروب 3»، بالإضافة إلى الجولة الثالثة عشرة من سباق كأس الوثبة المخصص لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويجتذب سباق واحة ليوا للخيول العربية الأصيلة مجموعة من أقوى الخيول العربية تتنافس لمسافة 1400 متر، على جوائز إجمالية تبلغ نصف مليون درهم.

يبرز منها «آر بي بيرن» بإشراف إريك لمارتنيل وبقيادة جيرالد افرانش، بطل النسخة الثانية من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد، الذي أقيم في مستهل الموسم، وخاض الجواد تجربة واحدة بعد ذلك كانت في مضمار ميدان خسرها أمام المتألق «ايه اف مثمون» الغائب عن هذا السباق.

ويتوقع أن ينافس بقوة «ايه اف مقاييس» بإشراف علي الرايحي وبقيادة تاج اوشي بطل سباق الرويس «جروب 3» ووصيف بطل سباق مزرعة الروية بميدان «جروب 2»، وتشتعل المنافسة بعودة «ساطع» بطل سباق بني ياس بميدان «جروب 2» قبل 3 شهور.