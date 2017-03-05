  • الأحد 06 جمادى الآخرة 1438هـ - 05 مارس 2017م
  03:57     القوات الروسية تسيطر على 3 من حقول النفط والغاز في شمال غرب تدمر         03:58     المرصد السوري : مقتل 7 مسلحين في تفجير انتحاري بمدنية اعزاز         04:13     نتانياهو يقول انه سيمنع تسمية شارع باسم الزعيم الفلسطيني عرفات     

منافسة قوية فوق مضمار أبوظبي

«مقاييس» في مواجهة «بيرن» بـ «واحة ليوا»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مضمار نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة من مساء اليوم سباقه الثالث عشر لهذا الموسم، ويتألف من ستة أشواط، خمسة منها مخصصة للخيول العربية الأصيلة، فيما خصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، ويتضمن الحفل بطولة واحة ليوا للخيول العربية الأصيلة «جروب1» في الشوط الثالث، والجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي في الشوط الرابع «جروب 3»، بالإضافة إلى الجولة الثالثة عشرة من سباق كأس الوثبة المخصص لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويجتذب سباق واحة ليوا للخيول العربية الأصيلة مجموعة من أقوى الخيول العربية تتنافس لمسافة 1400 متر، على جوائز إجمالية تبلغ نصف مليون درهم.

يبرز منها «آر بي بيرن» بإشراف إريك لمارتنيل وبقيادة جيرالد افرانش، بطل النسخة الثانية من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد، الذي أقيم في مستهل الموسم، وخاض الجواد تجربة واحدة بعد ذلك كانت في مضمار ميدان خسرها أمام المتألق «ايه اف مثمون» الغائب عن هذا السباق.

ويتوقع أن ينافس بقوة «ايه اف مقاييس» بإشراف علي الرايحي وبقيادة تاج اوشي بطل سباق الرويس «جروب 3» ووصيف بطل سباق مزرعة الروية بميدان «جروب 2»، وتشتعل المنافسة بعودة «ساطع» بطل سباق بني ياس بميدان «جروب 2» قبل 3 شهور.

ومن الخيول المتحدية «آر بي سو ريتش»، والجواد «عزيز الشاهينية» في أول مشاركة له بالدولة، ويتوقع أن ينافس أيضا «عين جالوت» وصيف «مقاييس» في سباق الرويس. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا