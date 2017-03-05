بني ياس يعبر الجزيرة وحتا يكسب الأهلي

أسامة أحمد (الشارقة)

فاز بني ياس على الجزيرة 3/‏‏2 ضمن مباريات الجولة 13 لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة الجزراوية بعد لقاء ماراثوني ابتسم شوطه الفاصل للسماوي الذي نجح في صيد أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث تجاوز عقبة «فخر أبوظبي» بحصد نقطتين غاليتين لينعش آماله من أجل دخول مربع الكبار، ورفع الفريق رصيد إلى 17 نقطة والجزيرة إلى 13.

وبالصالة الحمراء عمق حتا جراح «الفرسان» بنتيجة 3/‏‏ صفر ليواصل الفريق الحتاوي «سيناريو» إسقاط الكبار، نتيجة المباراة رفعت رصيد حتا إلى 12 نقطة فيما تجمد رصيد الأحمر عند نقاطه الأربع في المركز الأخير.

جدير بالذكر أن العين يغيب عن المشاركة في الجولتين 14 و15 بسبب خوضه منافسات النسخة الجديدة لبطولة الأندية الخليجية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، حيث يستهل «الزعيم» مشواره بلقاء الهلال السعودي يوم الأربعاء المقبل.

من ناحية أخرى تقام في الخامسة مساء اليوم بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الجمعية العمومية العادية، والتي تستمد أهميتها كونها الأولى في الدورة الجديدة للاتحاد، وخصوصاً بعد البداية الجيدة للمجلس، والذي عمل على اتخاذ العديد من القرارات الإيجابية التي من شأنها الدفع بمسيرة اللعبة إلى الأمام مما سيكون له المردود الإيجابي على المنتخبات الوطنية المختلفة.

وستكون الجمعية العمومية فرصة لممثلي الأندية لمناقشة العديد من المقترحات التي تم إرسالها إلى اتحاد اللعبة خلال الأيام الماضية، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الأجندة الهامة.

ويمثل الأندية في «العمومية» اليوم يونس محمد شريف «النصر» وعبيد محمد مبارك الزعابي «الجزيرة» ويعقوب شامبية لشكري «الوصل»، وليد محمد الياسي «الأهلي»، حميد سيف حميد «عجمان»، سالم محمد راشد النقبي «الخليج»، سعيد سالم الكثيري ورياض سالم المنهالي «بني ياس»، ناصر حميد ناصر وسعيد غريب السويدي «الشباب»، عبدالعزيز عبدالله الجنيبي «العين»، فهد عبدالله الطنيجي «الرمس»، عثمان عبيد عثمان الزعابي ومحمد أحمد الحوسني «الوحدة»، مي موسى العامري «الشارقة للسيدات»، علي سالم البدواوي «حتا»، ويحضر الاجتماع عمر عبدالرحمن آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ممثلاً عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.