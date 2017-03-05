دعم مربي الخيل والحفاظ على السلالات العربية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، اختتمت امس في أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي الثالث لنادي سباق الخيل العربي التراثي «الهارك» بمشاركة نخبة من المتخصصين في الفروسية الذين يمثلون الدول المشاركة في النادي.

حضر الاجتماع عبد الله فاضل المحيربي مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسنان المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، وعبدالله المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومنصور سعيد عمهي المنصوري رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان.

واختتم الاجتماع بإعلان جملة من التوصيات، تصب جميعها في دعم مربي الخيل العربي، والحفاظ على السلالات العربية الأصيلة، بالإضافة إلى إيجاد رعاة لفعاليات نادي «الهارك» ولسباقات الخيل العربي الأصيل حول العالم.

ورحب المجتمعون بانضمام أعضاء من رومانيا وإيطاليا وإسبانيا كأعضاء جدد في النادي ليصبح عدد أعضاء النادي ثمانية عشر عضوا.

ترأس الاجتماع أحمد عادل عبد الرزاق مستشار سمو الشيخ سلطان بن زايد لشؤون الخيل والفروسية، واستهل بالشكر والتقدير لسموه على اهتمامه بالخيل العربي والحفاظ على سلالته الأصيلة وعلى تربيته، معتبرا الاجتماع يمثل محطة على طريق استكمال مسيرة الاهتمام بالخيل العربي، الذي يمثل تراثا عربيا أصيلا، كما يمثل محركا هاما في تعزيز الاهتمام الدولي بمشاركة هذا الخيل في مختلف سباقات الفروسية والقدرة.

وتحدثت نائبة رئيس الاجتماع عضو اللجنة المنظمة السيدة ديردري هايد، حول مستقبل تنمية وتربية الخيل العربي في العالم، مثمنة دور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في الحفاظ على الخيل العربي والحرص على نشر الاهتمام به وتربيته حول العالم، مشيرة إلى دور سموه في إيجاد نادي «الهارك» للقيام بمثل هذه الأدوار في مختلف دول العالم.

وبينت هايد أن الإعلان عن تأسيس نادي سباق الخيل العربي بأبوظبي، تم بناء على توجيهات سموه في فبراير 2015، بهدف تدعيم وإقامة سباقات الخيل العربي حول العالم للمهتمين بتربية سلالة الخيل العربي والحفاظ عليها، ودعم وتأكيد جودة هذه السلالة العربية كإرث تاريخي .

وأوضحت أن إدارة النادي استقبلت، بعد الإعلان عن التأسيس، العديد من طلبات الاشتراك، وبلغ عدد الدول 14 دولة، هي الإمارات، مصر، فلسطين، البرازيل، روسيا، السويد، الدنمارك، الأرجنتين، بلجيكا، تركيا، أستراليا، إنجلترا، فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية. وتحدثت لي يونج سكرتير نادي «الهارك» عن فتح المجال للرعاية والتسويق لفعاليات النادي، حيث يعتزم النادي البدء في تنظيم أولي سباقات الخيل العربي ضمن رزنامة معدة للموسم 2017-2018 في أبوظبي والعين، تنطلق نوفمبر المقبل.