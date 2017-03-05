المزروعي بطلاً لكأس ملك البحرين للقدرة

المنامة (الاتحاد)

أضاف فرسان الإمارات في رياضة القدرة إنجازا جديدا، بتتويج الفارس راشد ذياب غانم المزروعي بطلا لكأس ملك البحرين للقدرة الدولي لمسافة 120 كم. وشهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، السباق الذي أقيم أمس في قرية البحرين للقدرة، كما حضره أيضاً وقاما بتتويج الفائزين، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى،

وتمكن الفارس راشد المزروعي من تحقيق اللقب الغالي على صهوة الجواد «كرانسي» من إسطبلات «ام 7» بعد أن قطع مسافة السباق الذي أقيم في أجواء ماطرة، مسجلا زمن بلغ 4:24:18 ساعة بمعدل سرعة بلغ 27.24 كلم/‏‏ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس البحريني جعفر ميرزا على صهوة «تسمايل» من إسطبلات فيكتوريوس بزمن قدره 4:25:40 ساعة، فيما حل في المركز الثالث فارسنا منصور الفارسي على صهوة «لارزاك» من إسطبلات «ام ار ام» بزمن قدره 4:29:25 ساعة.

وأحرز الفارس الإماراتي سعد أحمد الشامسي المركز الثالث في سباق ملك البحرين الدولي للناشئين لمسافة 120 كم، بعد أن ابلي بلاء حسنا على صهوة الجواد «نيك» حيث أكمل السباق بزمن قدره 4:51:06 ساعة.

وأقيم السباق في أجواء ماطرة أثرت على الأرضية الأمر الذي آخر انطلاق المرحلة الثالثة لأكثر من 15 دقيقة، حيث رأت اللجنة المنظمة ضرورة تغيير مسار المرحلة لصعوبة الحركة عليه من قبل الخيل والأطقم المرافقة.