«روح التوطين» تثري رأس المال البشري في المصارف الوطنية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أدرك الفرق بين روح «التوطين» و سياسة «التوظيف».. فلم يكن أبداً هدف سياسة التوطين للدولة هو زيادة أعداد المواطنين الذين يتقاضون رواتب منتظمة من البنوك أو الشركات العاملة بالسوق المحلية فحسب، بل هو عملية مستمرة تهدف للاستثمار في الإنسان، باعتباره رأس المال الذي لا ينضب، وصمام أمان الاقتصاد لدعم التنمية المستدامة، بما يحقق تنويع مصادر الدخل وتأهيل الكوادر البشرية لقيادة دفة الاقتصاد الوطني الحديث، في عالم متغير يرتكز إلى العلم والممارسة في آنٍ واحدٍ.. إنه نموذج وطني يقدمه مصرف أبوظبي الإسلامي، يمزج فيه بشكل خلاق، بين تحقيق أهداف مساهميه من جهة والالتزام الممنهج بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال الوطني من جهة أخرى..

يعتمد مصرف أبوظبي الإسلامي آلية مدروسة للتوطين، ويستثمر جزءاً مهماً من موارده في هذا المجال، لكن ضمن عملية لها معاييرها وشروطها، تضمن المساهمة الفعالة في تحقيق قيمة مضافة للمصرف، ودعم أهداف السياسة الوطنية العامة للتوطين في آنٍ معاً.

ما تمتاز به تجربة مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال التوطين عن تجارب معظم البنوك الأخرى، أن المصرف يرتبط بتعاون وثيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأكاديمية في الدولة، يبحث عن المتفوقين من الشباب المواطن، يلتقطهم منذ المراحل الأولى للدراسة، يقوم برعايتهم وتوظيفهم، ويتابع انتظامهم الأكاديمي، ويقدم لهم بالاتفاق مع الجامعات مناهج مصرفية عامة ومصرفية إسلامية، بما يضمن سلامة بنائهم العلمي والمعرفي، وبعد التخرج، يلتحقون بدورات عملية تشمل أنظمة «محاكاة» وتعليم وتدريب تؤهلهم بشكل كامل للعمل، طيلة الفترة يتقاضون رواتب منتظمة، كما يتم ضمهم لصندوق المعاشات، وعند وجود أول شاغر وظيفي في المصرف يختار منهم الموظف المناسب لبدء الحياة العميلة والمهنية.

هذه الجوانب أسهمت في حصول المصرف على جوائز عدة، في مقدمتها جائزة الشيخ خليفة للامتياز في الفئة الذهبية لعام 2016، وكذلك جوائز أخرى عدة، منها جائزة «تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي» من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لالتزام المصرف بتوظيف وتطوير وتشجيع الكوادر المحلية، و جائزة «أفضل مبادرات التوطين» وجائزة «التميُّز في إدارة المواهب»، من مؤسسة نسيبة للاستشارات.