سوق أبوظبي يرسم صورة رقمية لثمار التنوع الاقتصادي في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
أشاد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما حققته «الحملة الترويجية الثانية لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في لندن.
وقال الرئيس التنفيذي إن هذه «الحملة الترويجية» الدورية، تشكل بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، مناسبة دولية مستحقة، للتعريف بما تحقق من إنجازات عبر سياسات التنوع الاقتصادي، والريادة في أهليّة استقطاب الاستثمارات الدولية الباحثة عن أسواق محترفة آمنة ذات مردودات تنافسية.
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وفي كلمته التي ألقيت في الجلسة الصباحية لليوم الأول من الندوة، قدم الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عرضاً رقمياً لاستراتيجيات إمارة أبوطبي ودولة الإمارات في تطوير مواردها عبر سياسات التنوع الاقتصادي، مدعماً بعناصر القوة والاستدامة في مؤشرات النمو بالناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد إمارة أبوظبي واستراتيجيتها في موارد دخلها القومي، وأداء سوقها المالي كشريك في تنفيذ رؤية أبوظبي 2030.
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