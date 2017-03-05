سوق أبوظبي يرسم صورة رقمية لثمار التنوع الاقتصادي في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما حققته «الحملة الترويجية الثانية لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في لندن.

وقال الرئيس التنفيذي إن هذه «الحملة الترويجية» الدورية، تشكل بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، مناسبة دولية مستحقة، للتعريف بما تحقق من إنجازات عبر سياسات التنوع الاقتصادي، والريادة في أهليّة استقطاب الاستثمارات الدولية الباحثة عن أسواق محترفة آمنة ذات مردودات تنافسية.

يشار إلى أن الحملة الترويجية الثانية لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي انعقدت على مدى يومي 27 و28 من شهر فبراير الماضي، تضمنت مشاركة حوالي 200 شخصية عربية وأجنبية، ذات اختصاص استثماري، بينهم رؤساء ومديرو معظم البورصات العربية، إلى جانب مديري بنوك وصناديق استثمار وتحوط، وذلك بهدف الترويج الاستثماري وللمواكبة مع الأسواق العالمية وتوجهات الاستثمار العابرة للحدود.

وفي كلمته التي ألقيت في الجلسة الصباحية لليوم الأول من الندوة، قدم الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عرضاً رقمياً لاستراتيجيات إمارة أبوطبي ودولة الإمارات في تطوير مواردها عبر سياسات التنوع الاقتصادي، مدعماً بعناصر القوة والاستدامة في مؤشرات النمو بالناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد إمارة أبوظبي واستراتيجيتها في موارد دخلها القومي، وأداء سوقها المالي كشريك في تنفيذ رؤية أبوظبي 2030.