قردة «بونوبو» تميل أكثر للأفراد العدائيين

واشنطن (أ ف ب)

أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة «كارنت بايولوجي»، أن قردة بونوبو، أقرب الحيوانات إلى البشر، تبدي اهتماماً أكبر بالأفراد ذوي الشخصية المهيمنة منهم إلى الكائنات اللطيفة.

فقد فوجئ الباحثون بهذه الملاحظات لأن قرد بونوبو الذي يعرف بعدائية أقل مقارنة مع الشمبانزي، يصنف على أنه حيوان مسالم ومتعاون في الإجمال. ولفت هؤلاء إلى أن هذه الدراسة تعزز فكرة أن الميل إلى تفادي الأفراد العدائيين الذين يسيئون معاملة الآخرين هو من السلوكيات التي تميز البشر عن الأجناس الأخرى.

واعتباراً من سن ثلاثة أشهر، يظهر الكائن البشري قدرة على التمييز بين الأشخاص اللطفاء، وغيرهم من «الأشرار»، ويفضّل التعامل مع الأفراد الذين يبدون استعداداً لمساعدة الغير.

ولتحديد ما إذا كان قرد بونوبو يتشارك هذه السمات الاجتماعية عينها، أجرى علماء من جامعة ديوك في ولاية كارولاينا الشمالية سلسلة تجارب على حيوانات بالغة من هذه الفصيلة في محمية لولا يا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعرض هؤلاء خصوصاً على 24 قرداً من فصيلة بونوبو رسوماً متحركة، وخلافاً للبشر، توجهت هذه القردة دائماً إلى الأفراد العدائيين.