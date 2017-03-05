«كهرباء الشارقة» تطور وحدات إنتاج المياه بالشراكة مع «فيتو» البلجيكية

الشارقة (الاتحاد)

وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اتفاقية مع شركة فيتو البلجيكية المتخصصة في مجال تطوير وحدات تحلية المياه لتطوير محطات الهيئة على أن تبدأ في تطوير محطة الحمرية لتحلية المياه ورفع كفاءتها حيث تنتج المرحلة الأولى من المحطة 20 مليون جالون يومياً، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لعام 2020 والتي تهدف لرفع كفاءة محطاتها بنسبة 50% وخفض الفاقد من شبكات المياه حتى يضاهي المستويات والنسب العالمية، وتضمنت الاتفاقية تدريب المهندسين والفنيين بأكاديمية المياه في بلجيكا واستقطاب خبرات لتدريب الموظفين بأكاديمية سيوا.

وقع الاتفاقية الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس كهرباء ومياه الشارقة، والدكتور والتر جي أر بايدنس الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد الليم أهمية تفعيل الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع شركة «فيتو»، في الوقت الذي أصبحت فيه الشراكات بين القطاعين العام والخاص بمثابة محور أساسي لتحقيق استراتيجية الهيئة لعام 2020.

وأضاف الليم أن الهيئة تنفذ عددا من المشروعات المبتكرة لتطوير شبكات المياه والحفاظ عليها من الهدر، والتي تضمنت تركيب أجهزة لكشف التسربات في عدد من مناطق إمارة الشارقة، وتعديل وتطوير شبكات المياه في عدد من مناطق الإمارة، وزيادة عدد مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة، ليصبح إجمالي عدد المواقع 54 وذلك بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر. وبلغت كميات المياه التي يتم إنتاجها بإمارة الشارقة في اليوم 114 مليون جالون، 90% منها يخدم مدينة الشارقة.

من جانبه، أعرب الدكتور والتر جي أر بايدنس الرئيس التنفيذي للشركة عن حرص الشركة على المساهمة في المشاريع الطموحة التي تخطط لتنفيذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة لاسيما في مجال تحديث وتطوير وحدات تحلية المياه.. وأشاد باعتماد الهيئة على الأفكار المبتكرة والإبداعية والمبادرات التي أطلقتها لتطوير الأداء في مجالات عملها وحرصها على تفعيل التعاون مع الشركات العالمية.