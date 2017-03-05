مطار أبوظبي الجديد.. منظومة نقل تخدم الاقتصاد وتضمن استدامة قطاع الطيران

رشا طبيلة (أبوظبي)

تجاوزت ميزانية مشروع مجمع مبنى المطار الجديد 19.1 مليار درهم، وسيستقبل بعد اكتمال أعماله 30 مليون مسافر سنوياً، أو ما يقارب 8500 مسافر في الساعة أثناء فترة الذروة، كما يعد نظام مناولة الحقائب في المبنى الجديد للمطار من بين أفضل الأنظمة في العالم، وصمم ليتعامل مع أكثر من 19 ألف حقيبة في الساعة، وسيشتمل المبنى على 65 بوابة.

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، إن نسبة الإنجاز لأعمال مبنى مطار أبوظبي الجديد بلغت 70.8%، شاملاً الإضافات على نطاق أعمال المشروع، وذلك في إطار حرص الشركة على المساهمة في تنفيذ أهداف خطة أبوظبي، والتطوير المستمر لنظام نقل فعال يخدم المجتمع والاقتصاد، ويضمن استدامة قطاع الطيران.

وقال إن الشركة حريصة كل الحرص على تطبيق وترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنمية قطاع الطيران في الدولة، وتعزيز حضور إمارة أبوظبي كبوابة عالمية تربط بين مدن الشرق والغرب، وبما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

وأكد المرر أهمية تطوير قطاع الطيران الذي يعد من بين دعائم نمو اقتصاد الدولة، وبما يتناسب مع النمو والتطوير المستدامين فيها، ويسهم في تعزيز تحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسة للنقل والطيران والسياحة، وأشار المرر إلى أن المبنى الجديد الذي يمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، سيعزز خدمات الشحن، والتموين، وسيسمح موقعه الجديد بين مدرجي مطار أبوظبي الدولي باختصار وقت وصول الطائرة إلى بوابات المطار، وبما يضمن سرعة التعامل مع الرحلات، ويعزز من ربطها دولياً.