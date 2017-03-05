مبيعات أولية إيجابية في معرض دبي العالمي للقوارب

دبي (الاتحاد)

احتفلت شركات بحرية محلية عالمية بعقد مجموعة صفقات بيع أولية في معرض دبي العالمي للقوارب الذي اختتم دورته الـ 25 أمس في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وأعلنت الصانعة الإماراتية «جلف كرافت» بيعها يختها الرائد، «ماجستي 135»، على أن يتم التسليم في ربيع 2018.

أما «سبيد مارين»، الموزع لعلامات «جلف كرافت» و«سكاراب»، فقد عقدت صفقات عدة على مدار أيام المعرض الخمسة، باعت فيها مجموعة قوارب تتراوح أسعارها بين 140 ألف درهم لقارب «سكارب 165 إمبولس» ذي الخمسة مقاعد، و345 ألف درهم إماراتي لقارب «سكارات 255 إمبولس».

من جهتها، باعت «جالبوت» يخت «ماستركرافت إن سي تي 20» لأحد العملاء الدوليين، وأعلنت اهتمام كبير من زوارها بيخت «واجر 38». وقال روب تشينمان، رئيس المبيعات والتسويق لدى جالبوت «مشاركتنا في المعرض كانت لإعلان شراكتنا مع واجر وماستركرافت، ويسعدني القول إن مشاركتنا حققت النجاح لكلتا العلامتين». وأضاف «نحن مسرورون للغاية بعرض يخت ماستركرافت إن إكس تي 20 على منصتنا في المعرض وبيعه أيضاً. مع أن المشتري ليس من الإمارات، إلا أن القارب سيبقى في الدولة، وهذا أمر إيجابي لنا، حيث سنتمكن من تقديم خدمات ما بعد البيع بشكل كامل للعميل كما لو كان من داخل الدولة».

ومن بين العارضين الذين شاركوا بقوة في المعرض، شركة رويال لليخوت.

وقال كاسبر جاكوبسين، مدير التأجير في الشركة «صاحب أكبر مبيعات بالنسبة لنا في المعرض كان «فليبر» الذي يعتبر قارباً عائلياً رائعاً، ويحظى بالشهرة بين المغتربين هنا. يبلغ سعر المستوى الأول لقارب «فليبر» 720 ألف درهم، لكننا قدمنا عرضاً خاصاً على القارب لزوار معرض دبي العالمي للقوارب بسعر 650 ألف درهم، وتمكنا من بيع مجموعة من القوارب خلال مشاركتنا في المعرض».

كما شهدت برينسيس لليخوت التي تستعرض أحدث يخوتها من الفئة المتوسطة، وتتضمن سبورت 348,43 فلايبريدج و49 فلايبريدج، زيادة في الطلبات والمبيعات.