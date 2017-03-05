مبيعات أولية إيجابية في معرض دبي العالمي للقوارب

دبي (الاتحاد)
احتفلت شركات بحرية محلية عالمية بعقد مجموعة صفقات بيع أولية في معرض دبي العالمي للقوارب الذي اختتم دورته الـ 25 أمس في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وأعلنت الصانعة الإماراتية «جلف كرافت» بيعها يختها الرائد، «ماجستي 135»، على أن يتم التسليم في ربيع 2018.
أما «سبيد مارين»، الموزع لعلامات «جلف كرافت» و«سكاراب»، فقد عقدت صفقات عدة على مدار أيام المعرض الخمسة، باعت فيها مجموعة قوارب تتراوح أسعارها بين 140 ألف درهم لقارب «سكارب 165 إمبولس» ذي الخمسة مقاعد، و345 ألف درهم إماراتي لقارب «سكارات 255 إمبولس».
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ومن بين العارضين الذين شاركوا بقوة في المعرض، شركة رويال لليخوت.
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كما شهدت برينسيس لليخوت التي تستعرض أحدث يخوتها من الفئة المتوسطة، وتتضمن سبورت 348,43 فلايبريدج و49 فلايبريدج، زيادة في الطلبات والمبيعات.