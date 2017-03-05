دبي (الاتحاد)‬

حققت ‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الصادرات، ‬إحدى ‬مؤسسات ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬في ‬دبي، ‬نتائج ‬قياسية ‬من ‬خلال ‬عملياتها ‬عام ‬2016، ‬حيث نظمت ‬16 ‬بعثة ‬تجارية ‬ومشاركة ‬في ‬معارض ‬دولية، ‬ونظمت ‬402 ‬لقاء ‬ثنائي، ‬واستقبلت أكثر من ‬209 ‬طلبات ‬للتصدير ‬من ‬الشركات ‬والمصدرين ‬المحليين، ‬إضافة ‬إلى ‬80 ‬طلب ‬استيراد ‬عبر ‬مكاتبها، ‬حيث ‬جذبت ‬المكاتب ‬الخارجية ‬823 ‬من ‬المشترين ‬الدوليين ‬عام ‬2016.

وتظهر هذه النتائج الدور الفعال لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في دعم وترويج الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركات الإماراتية. وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات «لعبت دبي للصادرات دورا رئيسا في التجارة الخارجية لإمارة دبي عام 2016، وكان ذلك جلياً في ارتفاع حصة الصادرات من الإمارة في التسعة أشهر الأولى من 2016 لتبلغ نحو 109 مليارات درهم عن نحو 100 مليار درهم في نفس الفترة من 2015 بنسبة نمو بلغت 9%، حيث تقوم المؤسسة بترويج القطاع التصديري دوليا وعبر البرامج والخدمات المقدمة والتي أسهمت في ربط التجار والمصنعين المحليين مع المستوردين في الأسواق الجديدة التي تتميز بسرعة النمو».

وأضاف «تسعى حملاتنا المقبلة في 2017 للاستفادة من تنامي تنوع المنتجات والقدرات التصديرية في دولة الإمارات لاختراق أسواق جديدة وترسيخ مكانتنا».

وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبته المؤسسة في إعداد التقارير حول القطاعات الاقتصادية والفرص التصديرية المتوفرة للشركات الإماراتية، حيث تمكنت من إعداد 52 تقريرا فنيا، إلى جانب 16 تقريرا موزعا حسب القطاع والأسواق الاستراتيجية المستهدفة خلال عام 2016 التي تعمل على خدمة المصدرين في عملية اتخاذ قرارات التصدير نحو الأسواق المستهدفة.

وقال العوضي «استقبلت مكاتب المؤسسة الموزعة في لسعودية، والهند، ومصر، وروسيا، ما لا يقل عن 80 طلب استيراد في 2016، لما لها من دور حيوي في تسهيل التواصل بين المشتري العالمي والمصدر المحلي، حيث جذبت 823 من المشترين الدوليين في عام 2016. وساهمت هذه الجهود في مناقشة عدد 139 صفقة لكلا الطرفين في عام 2016».

وأضاف «تمثل الأسواق التقليدية والإقليمية بما في ذلك الهند وسلطنة عمان والسعودية من الدول الاستراتيجية في عام 2016، حيث شكلت 20% من قيمة الصادرات من دبي. وكان لمكتب الهند نجاح كبير في مساعدة عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات مثل الذهب والمجوهرات».

وحول الخطط الترويجية لعام 2017، قال العوضي «ستنظم المؤسسة قرابة 18 فعالية خارجية من مشاركات في معارض دولية تنظم من خلالها أجنحة الدولة وبعثات تجارية إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية والتي تجسد أهمية وصول المنتج الإماراتي إليها ونفاذ الصادرات نحوها، حيث تقوم المؤسسة بشكل مستمر في رصد الفرص التصديرية إلى 7 أسواق جديدة في أميركا الجنوبية، وأفريقيا، ودول شرق أوروبا».