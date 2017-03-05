الإمارات تستهدف تبوء صدارة «الابتكار العالمي» بحلول 2021

دبي (الاتحاد)
عقد «الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي» اجتماعه الأول في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، رئيس الفريق، لمناقشة سبل تعزيز الجهود الحكومية بتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية، بجعل الإمارات ضمن أفضل 10 دول على المؤشر، بحسب بيان أمس.
ويتكون الفريق من عدد من المسؤولين والخبراء من وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية والمصرف المركزي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وهيئة الأوراق المالية والسلع، بحضور منسق مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
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وأضاف أن العمل تحت مظلة الفريق التنفيذي يكتسب أهمية متزايدة خلال المرحلة المقبلة، حيث يمكن من خلاله الاتفاق على خطة الإنجاز المرحلية والجداول الزمنية للمهمات المطلوبة من كل جهة، ثم تجاوز تحدي الوقت في توفير البيانات الحكومية المعتمدة للمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية ذات الصلة بالمؤشر، مثل «إنسياد» وجامعة «كورنيل» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلاً عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وغيرها.
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وتم خلال الاجتماع تحديد أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين تصنيف الدولة على المؤشر، والتي شملت وضع لائحة بشأن رأس المال الاستثماري ورأس المال المخاطر، وتطوير إرشادات وتوجيهات للشركات المبتكرة والصناعية حديثة النشأة، وزيادة معدل طلبات براءات الاختراع بواقع 7 أضعاف، وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لتمويل 200 طلب تسجيل براءة اختراع.