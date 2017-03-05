جمارك دبي والسعودية تبحثان تبادل الخبرات

دبي (الاتحاد)

استقبلت جمارك دبي وفداً من مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف بحث التعاون وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات ومناقشة آلية تعزيز العمل الجمركي المشترك بين البلدين عبر توحيد الإجراءات وتطوير الخدمات لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يدعم حركة التجارة واستقطاب الاستثمارات وتوحيد الرؤى المستقبلية للبلدين الشقيقين في المجال الجمركي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ميناء جبل علي ترأسه أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وأحمد الحقباني مدير عام الجمارك السعودية، بحضور أحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وعدد من مديري الإدارات في جمارك دبي والوفد السعودي المرافق.

واطلع الوفد السعودي خلال الاجتماع على عرض مُوسع قدمه يوسف الهاشمي مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية عن آلية عمل جمارك دبي والتقنيات والحلول الذكية المتّبعة خلال تخليص البضائع وتفتيش الحاويات، إضافة إلى مدى إسهامات تقنيات جمارك دبي في دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل تدفق الحركة التجارية وجذب المستثمرين.

وأكد أحمد محبوب مصبح أن الإمارات والسعودية تربطهما علاقات استثنائية، تحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن قوة العلاقات بين البلدين جعلت القيادة تتجه نحو الانتقال إلى علاقات نموذجية تكاملية، ببحث كل الإمكانيات والفرص التي يمكن توظيفها للعمل معاً في القطاعات كلها، وذلك ما تم تجسيده خلال خلوة العزم التي عقدت في العاصمة أبوظبي بتنظيم من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وأضاف مدير جمارك دبي أن كل إمكانيات وأنظمة عمل جمارك دبي تحت تصرف الأشقاء السعوديين، وأن الدائرة تسعى كذلك للاستفادة من أنظمة وآليات العمل الجمركي في المملكة، بما يدعم ويعزز العمل الجمركي الخليجي المشترك.

واصطحب أحمد محبوب ومسؤولي الدائرة، الوفد الزائر في جولة تعريفية على قسم تفتيش جهاز الكشف الإشعاعي في محطة الحاويات في ميناء جبل علي، واستمع وفد الجمارك السعودية إلى شرح عن نظام محرك المخاطر وكيفية متابعة ملفات المخاطر على مستوى دول العالم، إضافة إلى اطلاعه على ميزات وآلية عمل أجهزة مختبر التفتيش الذكي التابع لجمارك دبي.

كما أكمل مدير جمارك دبي جولته للوفد السعودي إلى مطار دبي الدولي مبنى رقم 3 للاطلاع على التقنيات التي تتّبعها وتستخدمها جمارك دبي في إدارة عمليات المسافرين.