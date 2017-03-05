3 مليارات درهم استثمارات «اتصالات» خلال 2017

حاتم فاروق (برشلونة)

تعتزم مجموعة «اتصالات» ضخ أكثر من 3 مليارات درهم قيمة الاستثمارات المقررة خلال عام 2017 في البنية التحتية وتحديث شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية في دولة الإمارات، بحسب المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال العبدولي في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة «الموبايل كونجرس» في برشلونة، إن قيمة وطبيعة الاستثمارات الجديدة تم تحديدها بناء على مستويات التغطية الحالية والمستهدفة لشبكات «اتصالات» في الدولة، ووفقاً لعمليات التطوير اللازمة في إطار مشروع تمديد شبكة الجيل الخامس (5G)، مؤكداً أن التحول لشبكة الجيل الخامس يتطلب تهيئة البنية التحتية والمنظومات القائمة بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن شبكة «اتصالات» هي إحدى أكبر وأسرع وأحدث الشبكات على مستوى المنطقة، وذلك بفضل الاستثمارات المتواصلة التي فاقت 28 مليار درهم خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت مستويات التغطية لشبكة الجيل الثالث 3G» 99%»، والجيل الرابع 4G» 95%» من المناطق المأهولة بالسكان في الدولة. ولفت أن شبكة الألياف الضوئية الواصلة إلى المنازل (FTTH) شهدت نمواً مميزاً خلال العام الماضي، الأمر الذي أسهم في اعتلاء الدولة المرتبة الأولى في نسبة النفاذ وفق تصنيف المجلس العالمي للألياف الضوئية للعام 2016، متخطية بذلك العديد من دول العالم المتقدم، حيث بلغت معدلات التوصيل للمنازل نسبة 93.7%، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للدولة يعكس حالة التفوق والريادة التي تشهدها على مختلف الأصعدة.

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